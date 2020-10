Chlast: stačí nám půl promile alkoholu v krvi ke šťastnějšímu životu? [recenze filmu]

Režisér Thomas Vinterberg na základě experimentu čtyř středoškolských učitelů ve středním věku zkoumá, jak velký fenomén hraje v našich životech alkohol.

Původně se měl, podobně jako minulý týden v našich kinech uvedený snímek Léto 85, objevit v hlavní soutěži letošního zrušeného festivalu v Cannes, nakonec si světovou premiéru odbyl na festivalu v Torontu. A na festivalu v San Sebastiánu získala ústřední herecká čtveřice z něj jako celek cenu pro nejlepšího herce.

Řeč je o novince dánského režiséra Thomase Vinterberga, který v ní zkoumá, jak velký fenomén hraje v našich životech alkohol. Vinterberg patří k nejvýznamnějším představitelům experimentálního hnutí Dogma 95, jež pomáhal definovat svým filmem Rodinná oslava. V dramatu o falešném obvinění vychovatele v mateřské školce Hon pak spojil své síly s krajanem, hercem Madsem Mikkelsenem, který se objevuje i ve filmu Chlast.

Po osmé už ne

Ztvárňuje v něm jednoho ze čtveřice středoškolských učitelů v různých fázích středního věku, kteří se na únavu a vyhořelost z něj rozhodnou zareagovat svérázným experimentem. Kolegové a přátelé ze školy se přitom inspirují teorií norského psychiatra Finna Skårderuda, že se člověk rodí s jistým deficitem, jež představuje malé množství alkoholu v krvi, odpovídající asi půl promile. Právě ono nás činí otevřenějšími, kreativnějšími, výkonnějšími a hlavně šťastnějšími.

Povzbuzeni touto teorií se čtveřice učitelů pustí do experimentu, kde se ji rozhodnou ozkoušet v praxi. Se stanovenými podmínkami, jak bude experiment probíhat i jak o něm bude veden záznam. S takřka vědeckým zápalem tak začnou zkoumat, jaký má intoxikace alkoholem vliv na ně i jejich výuku. Právě během ní si udržují hladinku, protože jedna z hlavních stanovených podmínek experimentu je ta, že budou pít jen během pracovní doby a ne o víkendech a po osmé večer. Tedy tehdy, kdy lidé většinou vyráží do barů.

K oné osmé večerní je inspiroval příklad Ernesta Hemingwaye, ale odvolávají se i na další slavné osobnosti, známé svou náklonností k alkoholu jako je Churchill, který s ní vyhrál válku. Jejich sestřih z archivních záběrů, včetně mnoha politiků, představuje velmi zábavnou vsuvku, kterou režisér do filmu vložil, aby ukázal, jak integrální součástí společnosti alkohol je.

Dobrý sluha, ale zlý pán

Učitelé si tak v průběhu vyučování kontrolují hladinku, průběžně ji doplňují a výsledky se opravdu dostavují. Zasmušilý dějepisář Martin (Mads Mikkelsen), potýkající se s nezájmem studentů o jeho didakticky vedenou výuku, náhle přitahuje jejich pozornost dějepisnými lekcemi, prokládanými bonmoty a poznámkami o významu a roli alkoholu v dějinách.

Jeho manželka Trine (Maria Bonnevie), která už v něm dávno přestala vidět toho jiskrného člověka, kterého si brala a která žije spíš vedle něj než s ním, tuto změnu rovněž zaznamená a jejich manželský a rodinný život dozná změny k lepšímu.

Podobně je tomu i u jeho tří kolegů. Učitele hudební výchovy Petera (Lars Ranthe), tělocvikáře Tommyho (Thomas Bo Larsen) i učitele psychologie Nikolaje (Magnus Millang), který je se Skårderudovou teorií seznámí a jemuž dávají doma zabrat jeho malé děti i dominantní manželka.

Každý ze čtveřice mužů se potýká s něčím, kvůli čemuž trpí nízkým sebevědomím a pocitem, že žije nudný, nevzrušivý život, jak ten osobní, tak profesní. Zkrátka že jim život protekl mezi prsty. Ten Martinův připomíná festival zmarněných nadějí a ambicí. Nedodělal doktorát, neprosadil se v oboru, jak chtěl, je čím dál melancholičtější, unavenější, sebelítostivější, odtrženější od své rodiny.

Alkohol mu najednou dává křídla, má větší chuť do práce i života, je psychicky vyrovnanější, uvolněnější, ale jak kolegové podmínky experimentu upravují a dávky alkoholu se zvyšují, je zcela zřejmé, kam povede. Rčení o dobrém sluhovi, ale zlém pánovi v souvislosti s alkoholem asi každý zná a i my jsme svědky nedůstojných výstupů, zejména před nejbližším rodinným zázemím, když se experiment zvrhne v nekončící pařbu.

Balancování na hraně mezi hořkou komedií a dramatem

Žádnou dánskou obdobu Pařby ve Vegas ale neočekávejte. Vinterberg s dvorním spoluscenáristou Tobiasem Lindholmem velmi umně balancují na hraně mezi ne snad ani komedií, ale scénami, které baví, a dramatem. Ty humorné scény jsou často situačního rázu a souvisí s tím, jak učitelé maskují to, že v pracovní době popíjejí i jak se to podepisuje na charakteru jejich výuky.

Působí to zábavně a každý z nás si přitom vzpomene na množství divokých historek, jež s alkoholem zažil, ale současně je v tom přítomno to lavírování na hraně propasti, kdy se to může zvrtnout. A u každého je ta hranice individuální.

Tvůrci ale nemoralizují a kazatelsky se nepovyšují nad postavy, spíš přicházejí s komentářem ke skutečnosti, jak přirozenou součástí společnosti alkohol je a jak je jí prostoupen na všech stupních. Na střední škole jako vzorku společnosti ve filmu od učitelů po žáky. Studentský pivní běh ostatně ukáže, jací jsou v této disciplíně na škole šampioni.

Film se zároveň ptá, proč lidé pijí alkohol a dává odpověď v tom smyslu, že abychom se uvolnili a cítili se šťastnějšími. Aspoň pro ten čas jeho konzumace, kdy se stáváme euforičtějšími, přátelštějšími, bezstarostnějšími.

Kam až tato alkoholová euforie může vést, ukazuje Martinův taneční výstup, kdy povzbuzován maturanty předvede sólo, při němž se dostane takřka do transu. Kamera přitom tento vjem ještě zesiluje, když dovede navodit svým pohybem sugestivní vjem, blízký změněnému stavu vědomí při intoxikaci.

Vinterberg tak ve filmu Chlast ukazuje, jak ono rčení o dobrém sluhovi a zlém pánovi vypadá v praxi. Jak si z alkoholu děláme zábavného prostředníka, berličku pro řešení svých problémů a fenomén, který nás provází v radostných i smutných chvílích našeho života.

Jako diváci tušíme, kam bude vývoj tohoto filmu směřovat, ale přesto nás těší, jak jiskřivě ten sešup umí režisér a ústřední herecké kvarteto podat. A i když se Vinterberg vyhýbá moralistnímu tónu, přesto do svého filmu ukryl množství ze života odpozorovaných pravd a situací, jimž se nejen neradi díváme zpříma do očí, a alkohol je v nich činí snesitelnějšími.

