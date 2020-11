Chromecast with Google TV: vyzkoušeli jsme nejnovější přehrávač od Googlu

Nový přehrávač Googlu trochu budí nejistotu novou podobou operačního systému, ale obavy nejsou na místě. Dostanete dostupnou garantovanou kvalitu pro bezstarostné sledování obsahu z internetu.

Google představil nový Chromecast with Google TV na konci září. Protože ale Českou republiku, co se týče hardwarových produktů, Google pořád docela ignoruje, museli jsme čekat, až se tento přehrávač začne prodávat trochu neoficiální cestou. Nově jej nyní můžete koupit na Alza.cz, odkud jsme si jej i půjčili.

Chromecast with Google TV video: až 4K HDR, Dolby Vision ● audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos přes DD+ ● HDMI 2.0, USB-C (hlavně pro napájení, ale lze připojit redukce pro notebooky) ● Bluetooth, 802.11ac ● 16,2 × 6,1 × 1,25 cm ● 60g ● Operační systém Android TV s prostředím Google TV, podpora češtiny 2 590 Kč

zapůjčila Alza.cz

Ale zatímco v USA jde s cenou 50 USD o jasný impulzivní nákup, v Evropě si připlatíme. Na Alze se nyní prodává za 2 590 Kč a evropská cena třeba v Německu je 68,23 €. Z Německa ale Google přímo k nám nedodává a musíte využít pomalé prostředníky.

Stále známý systém

Hlavní novinka vylepšeného Chromecastu je již přímo v názvu: with Google TV. Nový operační systém nahrazuje Android TV a chce jít novou cestou. Z toho zákonitě pramení obavy o kompatibilitu, ale ve skutečnosti je vše při starém a Google TV je spíš jiný launcher (vzhled prostředí) nad základním systémem Android TV.

Všechny aplikace pro Android TV jedou na novém Google TV beze změn. Nabídka obchodu s aplikacemi se nemění, stejně tak můžete doinstalovat aplikace pro Android TV ze samostatných APK souborů.

Ač se nový Chromecast u nás oficiálně neprodává, celé prostředí je plně lokalizované do češtiny a předinstalované aplikace odpovídají českým reáliím (například Prime Video místo Amazon Video).



Vypadá velmi podobně jako Android TV, ale přesto se chová jinak. Hlavně usnadňuje cestu k obsahu a neschovává jej do samostatných aplikací nebo rozklikávacích nabídek

Google TV především usnadňuje cestu k obsahu. V řádku na domovské stránce vidíte seznam všech nainstalovaných aplikací, ne jen ty vybrané jako u Android TV. Karta Aplikace pak je přímo napojená na obchod. Nemusíte spouštět samostatnou aplikaci pro Play store, na jednom místě vidíte nainstalované i v obchodě dostupné aplikace. Podobně filmy nakoupené na Play Store jsou přímo dostupné na kartě knihovna, nemusíte spouštět nějakou další aplikaci, abyste se k nim dostali.

Zatím ale hlavně vadí nemožnost úprav. Nabídka v pásu YouTube spočívá ve výběru „Trendy“, tedy vašemu vkusu naprosto nevyhovujícímu obsahu. Na Android TV si tam aspoň můžete nastavit „Doporučené“, což odpovídá vámi sledovaným videím. Nezměníte ani pořadí nebo viditelnost karet, reálně tedy na hlavní obrazovce využijete jen úzký proužek s aplikacemi.

Jediné, co se oproti Android TV mění, se tak týká rozmístění ovládacích prvků a pásů karet pro rychlejší přístup k obsahu. To je více zaměřené na služby Googlu a není tak variabilní jako Android TV. To se ale nejspíš časem změní, Google stále toto nové prostředí ladí.

Přítulné dálkové ovládání

Samotný přehrávač při používání neuvidíte, za krátký nevyměnitelný HDMI kabel jej pověsíte do HDMI konektoru na TV a připojíte USB napájení. Víc si budete užívat zaoblené dálkové ovládání s výraznými dobře rozlišenými tlačítky.



Přehrávač obsahuje jen HDMI a USB-C,



Dálkové ovládání jede přes Bluetooth, ale televizor zvládne i přes infra

Pouze ovládání hlasitosti je trochu nezvykle na pravé boční straně, ale u mobilů jsme nás to už nepřekvapí a tady to po chvíli přijmete také bez obtíží. Dvě samostatná tlačítka pro YouTube a Netflix tam nejspíš být nemusela, ale nestalo se mi, že bych je zmáčkl omylem. Ovládání samozřejmě běží přes Bluetooth, ale umí přes infradiodu zapnout a vypnout televizor nebo vyvolat přepínání vstupů. Samozřejmě ale přehrávač umí ovládat TV i přes HDMI-CEC, tedy bez infračervené komunikace.



Ovládání padne velmi příjemně do ruky, ovládání hlasitosti na boku je trochu nezvyklé

Výkon na bezstarostné streamování

Pokud si pouštíte obsah na TV primárně z internetu, tedy ze služeb jako Netflix, Prime Video, YouTube, HBO GO, Kuki, LepšíTV a podobně, na novém Chromecastu najdete vše, co potřebujete.

Pokud si pouštíte obsah na TV z internetu, na novém Chromecastu najdete vše, co potřebujete

Kromě základního prostorového zvuku podporuje také lepší Dolby Atmos, kromě základního HDR také lepší obraz Dolby Vision a prostředí je dostatečně svižné, aby vás netrápil nedostatek výkonu. Pokud nemáte domácí síťový server se spoustou Blu-ray filmů a pokročilý zvukový systém nebo drahý soundbar, víc vědět nepotřebujete - na vše vám to bude stačit.

Když chcete víc, trochu to skřípe

Teprve při přehrávání filmů z USB a síťových úložišť, tedy obvykle u kopií z fyzických médií s lepším prostorovým zvukem, trochu narazíte. Samotný přehrávač má jen jeden USB-C konektor vyhrazený pro napájení. Můžete ale k němu připojit USB-C redukci na další konektory, třeba USB, nebo drátovou síť. Lze tedy připojit externí USB disk, ale budete potřebovat redukci. LAN konektor přes redukci moc smysl nedává, protože rychlost USB-C tu stačí tak na 100Mbit/s a vestavěná Wi-Fi je mnohem rychlejší.

Přehrávač hlavně podporuje Dolby Atmos jen v rámci Dolby Digital Plus, tedy Atmos je v komprimované verzi u streamovacích služeb. Pokud do něj pustíte nekomprimovaný prostorový zvuk ze souboru, v lepším případě uslyšíte obyčejný prostorový zvuk 5.1, v horším případě stereo zvuk.

Jak si vede proti konkurenci?

Kdyby přehrávač Chromecast with Google TV stál v Evropě jako v USA, nebylo by co řešit. Za 50 dolarů jde o jasnou volbu, kterou bez výhrad doporučím. Za evropskou cenu tu už máte alternativy. Pokud chcete něco levnějšího, doporučím vám Xiaomi Mi Box TV s cenou pod dva tisíce korun. Nabídne spolehlivé prostředí Android TV, podporu Netflixu a dalších služeb, zvládne HDR a základní prostorový zvuk 5.1. Několik let jej spokojeně používám u televizorů a projektorů, kde nepotřebuji to nejlepší.

Naopak pokud chcete něco lepšího byť dražšího, ještě déle používám také Nvidia Shield TV, momentálně jeho verzi Pro z roku 2019. Základní Nvidia Shield TV v provedení válečku (4 200 Kč) nabídne lepší podporu formátů pro zvuk ve videu a lepší podporu pro hry díky podpoře mnoha gamepadů a optimalizované podobě GeForce Now pro hraní přes internet. Oceníte i dálkové ovládání se svítícími tlačítky.

Chromecast with Google TV sice neporazí Nvidia Shield TV, ale nabídne dostupnou garantovanou kvalitu pro bezstarostné sledování obsahu

Nvidia Shield TV Pro za 5 700 Kč pak k tomu přidá hlavně zabudovaný Plex Media Server, který stačí nasměrovat na USB nebo síťový disk a Shield vybuduje kompletní knihovnu a postará se o streamování do dalších domácích zařízení.

Chromecast with Google TV za 2 590 Kč tedy nedokáže plně porazit Nvidia Shield TV funkční výbavou a není ani tím nejvýhodnějším přehrávačem na trhu. Pro naprostou většinu zájemců ale nabídne dostupnou garantovanou kvalitu pro bezstarostné sledování obsahu z internetových zdrojů a záruku dalšího vývoje a vylepšování.

Jeho prostředí Google TV není zatím tak přizpůsobitelné jako lety prověřený systém Android TV, ale to se nejspíš časem ještě změní. Vždyť Android TV tu je s námi už přes pět let, a v prvních verzích také nebudil velké nadšení.