Chystá Sonos sluchátka? Jeho nový patent naznačuje unikátní schopnosti

S patenty je to těžké, neznamenají žádnou záruku reálných produktů. Patenty Apple na prohnuté počítače nebo AR brýle by mohly vyprávět. Přesto naznačují úsilí firem, kde vidí cestu pro budoucnost a současně potřebu více se opevnit proti případné konkurenci.

Nedávno zveřejněný patent Sonosu na sluchátka ale naznačuje něco víc než jen očekávaný design sluchátek. Snad právě naopak, obrázky s designem sluchátek téměř nic neznamenají a jen slouží jako ilustrace pro zamýšlené způsoby ovládání. Hlavní schopnosti vyvíjených sluchátek od Sonosu by měly být:

Aktivní potlačení hluku – to popravdě nijak nepřekvapí, očekává se to od všech prémiových bezdrátových sluchátek

– to popravdě nijak nepřekvapí, očekává se to od všech prémiových bezdrátových sluchátek Hlasoví asistenti – také docela běžná záležitost, ale Sonos chce přinést svou podporu více různých asistentů i do sluchátek

– také docela běžná záležitost, ale Sonos chce přinést svou podporu více různých asistentů i do sluchátek Bluetooth a Wi-Fi – Bluetooth nepřekvapí, ale podpora připojení přes Wi-Fi už vás donutí zbystřit pozornost.

– Bluetooth nepřekvapí, ale podpora připojení přes Wi-Fi už vás donutí zbystřit pozornost. Linkový vstup – zase nic neobvyklého u sluchátek, ale v případě Sonosu to může mít zajímavé dopady



Design ve stylu sluchátek Bose má na konci stopek otočné ovladače hlasitosti a úrovně potlačení hluku. Dole na mušlích je USB-C a linkový vstup

Sluchátka s funkčností reproduktorů

Patent se věnuje různým způsobům, jak fungují Sonos reproduktory a vztahuje je i na sluchátka. A to je tady to nejdůležitější – Sonos chystá sluchátka s funkčností jeho reproduktorů.

Sonos nemá zrovna v lásce Bluetooth, z jeho reproduktorů to podporuje jen přenosný Move a to navíc jen tehdy, když vypnete přehrávání přes Wi-Fi. V případě dnešních sluchátek to ale je rozhodně nezbytnost. Řekněme tedy, že Sonos půjde stejnou cestou a sluchátka budou fungovat jako Bluetooth, kdy nebudete v dosahu domácí Wi-Fi. Pro cestování to bude v pohodě stačit, doma ale jejich schopnosti rozvinete lépe.

Protože sluchátka dostanou funkčnost reproduktoru, budete moci přehrávat zvuk z reproduktorů do sluchátek, půjde například připojit sluchátka do skupiny k soundbaru, který ztišíte, a tak budete poslouchat zvuk z televize. A samozřejmě můžete mít více sluchátek ve stejné skupině, tedy nejste omezení jen na jedno spojení.

Každý reproduktor Sonos se navíc umí přímo bez chození do aplikace na telefonu připojit k aktuálně hrající skupině reproduktorů. Tedy nasadíte sluchátka, podržíte tlačítko a pustí se vám hudba, kterou přehrávají reproduktory. Díky propojení přes Wi-Fi nejste omezení dosahem Bluetooth a pohybujete se po celé ploše domu.

Při přehrávání přes Wi-Fi navíc přehráváte přímo hudbu z internetu nebo jiného reproduktoru a telefon k tomu nepotřebujete. Jeho pípání vám nebude rušit poslech a můžete se pohybovat mimo jeho dosah.

Pokud navíc sluchátka dostanou aktivní linkový vstup, dokážou zvuk z drátového vstupu automaticky poslat do libovolných reproduktorů nebo i dalších takových sluchátek.

Kdy a zda vůbec?

Zatím není vůbec jasné, kdy a zda Sonos taková sluchátka uvede na trh. Jen vypršela ochranná doba utajení pro jeho patent a ten se tak dostal na veřejnost. První informace o Sonos sluchátkách jsou přitom stará více než rok a ostatně tento patent byl podán už loni v září. Mezitím se celý svět obrátil naruby a Sonos musel na jaře sáhnout k úsporným opatřením v podobě propouštění a zavírání obchodů.

Určitě také nepůjde o levnou záležitost, pokud sluchátka dostanou všechnu zmiňovanou inteligenci.

Pro Sonos je podstatné uvádět produkty, které zhodnotí vaši stávající investici do jeho ekosystému a nebo poslouží jako vstupenka do systému Sonos, která vás přiměje k dokoupení dalších produktů. Základní i několik let staré reproduktory jsou popravdě tak dobré, že není důvod k jejich výměně za nové modely, cestou tak může být spíš otevírání nových kategorií. No a sluchátka se docela logicky nabízejí. Pokud jim Sonos opravdu dokáže plně dát svou dostupnou inteligenci, nebudou mít sluchátka žádnou konkurenci.