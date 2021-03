Chytrá Google TV se dočká hloupého režimu pro televizory

Televizní operační systém Google TV, který firma představila loni na podzim a prozatím jej pořídíte v rámci nového Chromecastu, co nevidět zamíří po vzoru Android TV i do televizorů.

A právě tam se máme těšit na jednu možná trošku neobvyklou novinku. Chytré televizory si zpravidla pořizujeme proto, že už nám základní hloupé placky nestačí a chceme pokročilé multimediální funkce, připojení k internetu, aplikace…

Toto všechno samozřejmě nabídne i Google TV, nicméně vedle toho bude obsahovat také základní režim – basic TV. Co to má být? Napoví pár snímků na webu 9to5Google, podle kterých je zřejmé, že v této verzi Google TV nabídne opravdu jen základní funkce a všechny pokročilé zablokuje, což se promítne i do uživatelského rozhraní.



Zjednodušený Google TV

Režim hloupé televize ocení třeba ti, kteří si prostě jen chtěli koupit televizor a nechtějí se přihlašovat k účtu Googlu a využívat jeho služeb. Druhou možností jsou pak ti, kteří chytrost televizoru svěřili externí krabičce. V USA jich je na trhu hned několik – u nás se pak těší jisté popularitě třeba Shield TV od Nvidie.

Pokud je chytrá už krabička, není třeba, aby byl chytrý i televizor a základní režim Google TV jej pak promění v podstatě jen v prostý zobrazovač obsahu z HDMI.