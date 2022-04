Chytré televizory budou samy od sebe zobrazovat reklamu. Nový formát oznámil další výrobce

Už i výrobci televizorů začínají pokoušet to, co zákazníci vydrží u zařízení, za které dali několik desítek tisíc korun. Většina moderních televizí je „chytrých“ a obsahují tak nějaký druh operačního systému s aplikacemi a připojením k internetu. Tato velká změna ale může pro výrobce televizorů znamenat nový zdroj příjmů – z reklam.

Chytrost, kterou spíš nechcete

Minulý týden oznámila společnost Vizio, která vyrábí televizory a další spotřební elektroniku, spuštění funkce „Jump Ads“ během běžného televizního vysílání. Funkce je v betaverzi a funguje zatím poměrně omezeně – ukazují se totiž jen vyskakovací reklamy na jiné pořady v rámci nainstalovaných streamovacích aplikací.

Vizio tak například ve spolupráci s televizní stanicí Fox ukazuje reklamu na „Welcome to Flatch na FOXNOW“. Pomocí ovladače může divák tuto reklamu zrušit, nebo naopak využít pro rychlé spuštění nabízeného programu.

Výběr jednotlivých druhů reklamy se přitom generuje dle toho, na co se uživatel v daný okamžik dívá. Technologie ACR (Automatic Content Recognition) tak přímo analyzuje obraz, nikoli název pořadu. Rozpoznání je tak mnohem pokročilejší a technologie je tak do budoucna připravená i na to, pokud byste si pouštěli něco z externího zdroje – třeba z chytré krabičky přes HDMI. K využití této technologie se ale postupně přiklánějí i výrobce právě chytrých krabiček. Nedávnou aférou s ACR si prošlo například Roku.

Vizio a většina dalších televizí ale zatím dovoluje tuto technologii vypnout, stejně tak různé „statistiky“ o sledování obsahu, které se odesílají přes internet kamsi na jejich servery.

Bude to horší?

Smutnou zprávou je, že lze očekávat spíše vývoj k horšímu. Jak lze totiž vidět u některých druhů hardwaru a softwaru, nutnost sbírat a odesílat diagnostická data už bývají součástí smlouvy k používání a nelze je zcela vypnout, pouze třeba omezit jejich objem a detaily.

Výrobci televizorů by v tomto ohledu mohli postupně převzít část byznysu s reklamou, čímž by se karty s reklamním příjem zase trochu zamíchali mezi jiné subjekty.

Určitě to ale bude příležitost pro výrobce, kteří k takovému kroku sledování, sbírání dat a dodatečným reklamám nepřistoupí a budou nabízet z tohoto pohledu „hloupější“ televize. Takový krok lze typicky čekat třeba od Applu, o kterém se již dříve spekulovalo, že chystá vstoupit na televizní trh s vlastním řešením ve fázi, jakmile bude mít rozjetou výrobu pro miniLED nebo lépe microLED displeje.

Jen doufejme, že i pro ostatní televize bude platit, že bude stačit je nemít připojené k internetu. Pokud to tedy nebude v rozporu se smlouvou o užívání.