Chytré TV sledují několikrát za sekundu, co zrovna děláte. A posílají to do cloudu

Výrobci televizorů velmi rádi přidávají reklamu do svých operačních systémů. A nijak se přitom netají tím, že tuto reklamu chtějí cílit na vaše zájmy. Všechny televizory pak dovolují se odhlásit z tohoto cílení reklam. Reklam potom nebude méně, jen vám přijdou méně užitečné.

Teď se ale několik výzkumníků z amerických, britských a španělských univerzit zaměřilo (Watching TV with the Second-Party, pdf), jak to „sledování zájmů“ vlastně technicky vypadá. Věnovali se na dvěma platformám televizorů LG a Samsung. Měřili síťový provoz a tak objem odchozích dat.

LG i Samsung přitom přímo samy uvádějí, jak na jejich platformách probíhá sledování za účelem pozdějšího servírování reklamy. LG Ad Solutions zmiňuje 10ms zvukové vzorky, ze kterých se vytvoří otisk (hash, tedy jednoznačný kód, ze kterého se ale nedá zpětně rekonstruovat originál). Ten se pošle do cloudu firmy Alphonso (partner LG) a porovná se, jakému obsahu tento otisk odpovídá.

Samsung si to podle firemní prezentace analyzuje na vlastní infrastruktuře a reálně dvakrát za sekundu sejme obsah obrazovky. Také z toho vytvoří otisk v podobě hashe a následně analyzuje, co bylo vlastně na obrazovce.



Samsung má přímo pěknou prezentaci pro partnery

Výzkum zjistil, že reálně největší odchozí datový provoz se týká sledování lineární televize a obsahu ze zdrojů připojených přes HDMI. Filmy a seriály z aplikací a obecně tedy obsah, u kterého už má televizor jasná metadata, nevytváří odchozí proud dat pro určování obsahu. Když TV neví, co je přesně na obrazovce, spustí analýzu obsahu pomocí odesílání dat do cloudu. Když se budete dívat na Blu-ray film a tedy nebudete vůbec potřebovat internet, televizor LG bude přesto pravidelně do internetu posílat každou minutu několik zhruba 5kB dávek s daty pro analýzu.



Data z výzkumu ukazují rozdíl mezi LG a Samsungem při sledování přes tunery a HDMI (vysoký objem provozu), nebo sledování obsahu z aplikací (nízký provoz)

Výzkum měřil situaci v USA a Británii, ale rozdíly nebyly mezi regiony tak zásadní jako mezi jednotlivými platformami. LG častějším snímkováním vytváří větší objem dat, který posílá k analýze. Samsung je úspornější.

Reálně se v Evropě při komunikaci využívají servery eu-acrX.alphonso.tv pro LG a acr-eu-prd.samsungcloud.tv, acr0.samsungcloudsolution.com, log-config.samsungacr.com,

log-ingestion-eu.samsungacr.com v případě Samsungu.



Třeba na Samsungu, svá nastavení najdete v Nastavení - Smluvní podmínky - Volby ohledně soukromí - Smluvní podmínky a oznámení o ochraně soukromí. Nemusíte s ničím souhlasit a TV bude fungovat

Nemusíte je ale individuálně blokovat na routeru nebo odpojovat televizor od internetu. Když sledování nechcete, prostě jej vypněte v nastavení. Výzkum potvrdil, že když nesouhlasíte se sledováním pro účely reklamy, nic se nikam neposílá. Televizor se bude dál chovat stejně, bude dál případně ukazovat reklamu, ale nebude nikomu hlásit, co je zrovna na vaší obrazovce.

Nikdo vás tedy nepodvádí, když souhlasíte s cílením reklamy, televizor se ji pokouší cílit. Když s tím nesouhlasíte, televizor nebude zkoumat, na co se zrovna díváte. Reklamy a doporučení obsahu se potom nemusí potkávat s tím, co byste tam raději viděli.

No a pokud jste opravdu paranoidní, odpojte televizor od internetu a sledujte obsah jen přes televizní tunery nebo z DVD či Blu-ray přehrávačů připojených k HDMI. Hlavně pak ale nepřipojujte krabičky s Androidem či jiné k internetu připojená zařízení. TV vás nebude sledovat, když to zakážete, to samé se ale o levných přehrávačích s Androidem říci nedá.

Zdroj: Arxiv