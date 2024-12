Čínským značkám se daří. Svými prémiovými televizory vytlačují Samsung a LG

LG a Samsung dlouhá léta s přehledem válcovali konkurenty, a to jak celkově, tak v ziskové prémiové třídě televizorů. Nyní tito tradiční korejští giganti ztrácejí své dlouholeté dominantní postavení ve prospěch čínských společností Hisense a TCL. Podle nejnovějších čísel solečnosti Counterpoint Research zaznamenaly obě jihokorejské společnosti během jediného roku výrazný pokles tržního podílu v segmentu prémiových televizorů.

Samsung, který v třetím čtvrtletí 2023 ovládal téměř polovinu trhu s 43% podílem, nyní čelí rapidnímu ústupu. Během jediného roku jeho tržní podíl klesl na pouhých 30 %. Podobný osud potkal i společnost LG, jejíž zastoupení se propadlo z 20 % na 16 %.

Naproti tomu čínské značky, především Hisense a TCL, zaznamenávají mimořádný vzestup. Hisense dokázala navýšit svůj podíl z 14 % na impozantních 24 % a TCL posílila z 11 % na 17 %. Tento posun není náhodný a odráží systematickou strategii čínských výrobců proniknout do prémiového segmentu televizorů. Je také znát, že se čínským firmám podařilo zbavit se nálepky „hlavně je to levný“.

Klíčovým faktorem úspěchu čínských značek je především důraz na MiniLED TV, v této zaznamenaly neuvěřitelný 102% meziroční nárůst prodejů. Navíc TCL již překonala Samsung v kategorii takzvaných „super velkých" televizorů s úhlopříčkou přes 80 palců, což je segment s významným potenciálem růstu. Samozřejmě, že hlavním důvodem úspěchu je velký tlak na nízkou cenu, a to nejen u těch největších úhlopříček, ale právě fakt, že do „prémiových TV“ se počítají také levné MiniLEDy. Lee Je-hyeok ze společnosti Counterpoint Research, k tomuto trendu poznamenal, že čínským firmám se daří jak systematicky rozšiřovat nabídku svých modelových řad, tak vylepšovat mezinárodní image.

Definice prémiových televizorů totiž zahrnuje podle Counterpoint Research několik kategorií: OLED, QD-OLED, miniLED LCD, micro-LED, 8K LCD a takzvané QLED TV, kam patří například LCD televizory řady Q60, Q70 nebo The Frame (ty používají stranové EDGE LED posvícení). Bez bez QLED těchto posledně jmenovaných kategorií by byl tržní podíl Samsungu byl asi ještě nižší, nicméně Hisense a TCL využívají marketingový název „QLED TV“ i u levných modelů, které svojí kvalitou do prémiové třídy vlastně nepatří. Je tedy otázkou, zda kategorizace čistě dle použité technologie je správná.

LG si nadále udržuje silnou pozici především díky OLED TV, Samsung naopak posiluje svou přítomnost prostřednictvím své QD-OLED technologie. Výhled do roku 2025 napovídá, že tento trend bude pokračovat. Hisense a TCL budou pravděpodobně dále těžit z rostoucího zájmu o mimořádně velké televizory, které stále dominují LCD technologie. Celkový trh s televizory přitom ve třetím čtvrtletí 2024 meziročně vzrostl o 11 %, což ukazuje, že je zde další potenciál pro růst.

Proměna prémiového televizního trhu tak jasně ukazuje, že tradiční lídři nemohou usnout na vavřínech a musí neustále inovovat, aby si udrželi konkurenceschopnost v dynamicky se měnícím prostředí spotřební elektroniky. Kdysi dominující japonské značky by o tom ostatně mohly vyprávět.

Zdroj: FlatpanelsHD, Counterpoint Research