Co je Dolby Atmos a jak ho můžete slyšet

Reproduktory, zesilovače ale i soundbary s podporou Dolby Atmos existují na trhu velmi dlouho. Stále ale mezi lidmi existuje trochu nejasností, co je vlastně Dolby Atmos zač.

V základu jde o prostorový zvuk, kdy zvuk nehraje jen okolo vás, ale i shora. K běžným šesti kanálům označovaným také jako 5.1 (levý, přední střed, pravý, zadní pravý, zadní levý, subwoofer) se přidává ještě horní levý a horní pravý. Počet kanálů pro Dolby Atmos se tedy označuje jako 7.1.



Dolby Atmos přidává horní kanál, někdy označovaný také 3D

Dolby Atmos je přitom nadstavbou nad stávajícími standardy Dolby a tak, pokud nějaké zařízení podporuje Dolby Atmos, automaticky podporuje i několik dalších.

Existují dvě hlavní firmy tvořící standardy – Dolby Laboratories a DTS – přičemž Dolby a DTS dlouhá léta spokojeně žijí vedle sebe. Dolby dnes díky úsporné kompresi dominuje ve streamovacích službách zatímco DTS má silnou pozici ve fyzických médiích díky větší dostupné šířce pásma. Dnes se můžete setkat s těmito hlavními standardy:

vícekanálové PCM – nejjednodušší, ale současně na objem nejnáročnější standard. Každý kanál zvuku tvoří nekomprimovaný zvuk podobně jako na CD. Běžný HDMI kabel zvládne i osm kanálů v tomto neúsporném formátu, problémem je hlavně zabrané místo na médiu. Jde o nejrozšířenější formát po počítačové a konzolové hraní, kde nemusíte řešit ukládání dat, ale oceníte minimální nároky na přípravu signálu.

– nejjednodušší, ale současně na objem nejnáročnější standard. Každý kanál zvuku tvoří nekomprimovaný zvuk podobně jako na CD. Běžný HDMI kabel zvládne i osm kanálů v tomto neúsporném formátu, problémem je hlavně zabrané místo na médiu. Jde o nejrozšířenější formát po počítačové a konzolové hraní, kde nemusíte řešit ukládání dat, ale oceníte minimální nároky na přípravu signálu. Dolby Digital (DD, AC3) – základní standard prostorového zvuku s maximem 5.1 kanálů. Když se nedokážou zařízení domluvit na nějakém lepším standardu, vždy se shodnou alespoň na Dolby Digital 5.1 (nebo PCM) a složitější formáty do něj překódují. Jde také o jediný standard použitelný přes optický kabel.

– základní standard prostorového zvuku s maximem 5.1 kanálů. Když se nedokážou zařízení domluvit na nějakém lepším standardu, vždy se shodnou alespoň na Dolby Digital 5.1 (nebo PCM) a složitější formáty do něj překódují. Jde také o jediný standard použitelný přes optický kabel. Dolby Digital Plus (DD+) – v názvu nemá počet kanálů, protože jich podporuje klidně až 13.1. Signál není tak komprimovaný jako na Dolby Digital.

– v názvu nemá počet kanálů, protože jich podporuje klidně až 13.1. Signál není tak komprimovaný jako na Dolby Digital. Dolby True HD – bezztrátová komprese zvuku zajišťuje nejvyšší kvalitu pro opět až 14 kanálů zvuku. Používá se jen u fyzických médií, protože nároky na objem přenesených dat nejsou pro streamování z internetu praktické.

– bezztrátová komprese zvuku zajišťuje nejvyšší kvalitu pro opět až 14 kanálů zvuku. Používá se jen u fyzických médií, protože nároky na objem přenesených dat nejsou pro streamování z internetu praktické. Dolby Atmos – prostorový zvuk 7.1 zakódovaný pomocí Dolby Digital Plus nebo Dolby True HD. Zdroje zvuku mají přesně definovanou polohu v prostoru, takže se lépe vypočítá správný prostorový efekt podle konkrétní konfigurace reproduktorů. Díky „zdrojům zvuku s přesnými souřadnicemi“ je použitelný i pro počítačové hry.

– prostorový zvuk 7.1 zakódovaný pomocí Dolby Digital Plus nebo Dolby True HD. Zdroje zvuku mají přesně definovanou polohu v prostoru, takže se lépe vypočítá správný prostorový efekt podle konkrétní konfigurace reproduktorů. Díky „zdrojům zvuku s přesnými souřadnicemi“ je použitelný i pro počítačové hry. DTS – základní standard 5.1 zvuku získal popularitu hlavně v dobách DVD díky více jak dvojnásobné šířce pásma (1,5 Mbit/s) pro zvuk oproti Dolby Digital (640 kb/s). Reálně se tyto maximální možnosti nepoužívaly a kvůli různé kompresi nelze srovnávat kvalitu zvuku jen podle šířky pásma, DTS zvuk je ale poslechově lepší jak Dolby Digital.

– základní standard 5.1 zvuku získal popularitu hlavně v dobách DVD díky více jak dvojnásobné šířce pásma (1,5 Mbit/s) pro zvuk oproti Dolby Digital (640 kb/s). Reálně se tyto maximální možnosti nepoužívaly a kvůli různé kompresi nelze srovnávat kvalitu zvuku jen podle šířky pásma, DTS zvuk je ale poslechově lepší jak Dolby Digital. DTS-HD High Resolution Audio – konkurence pro Dolby Digital Plus. Umí osm kanálů, kvůli datovému toku 3 nebo 6 Mbit/s není úplně vhodný pro streamování, ale jde o úsporný formát pro přehrávání z médií.

– konkurence pro Dolby Digital Plus. Umí osm kanálů, kvůli datovému toku 3 nebo 6 Mbit/s není úplně vhodný pro streamování, ale jde o úsporný formát pro přehrávání z médií. DTS-HD Master Audio – zvuková konkurence Dolby True HD s bezztrátovou kompresí, tedy velký objem dat, ale také nejvyšší kvalita zvuku pro 8 a více kanálů.

– zvuková konkurence Dolby True HD s bezztrátovou kompresí, tedy velký objem dat, ale také nejvyšší kvalita zvuku pro 8 a více kanálů. DTS:X – ekvivalent Dolby Atmos, tedy dekodér zvuku s přesnou polohou zdrojů zvuku v prostoru využívající nižší standardy pro transport dat. Zatím není ale tak rozšířený jako Atmos.

V sestavách pro Dolby Atmos lze horní reproduktory řešit fyzicky stropními reproduktory, ale často i sestavy se samostatnými reproduktory to řeší odrazem – na předních reprosoustavách jsou i reproduktory zamířené šikmo ke stropu a na vaše poslechové místo jejich zvuk dorazí odražený od stropu.

Navíc to, že Dolby Atmos definuje polohu zdroje zvuku a nikoli reproduktor, ze kterého má hrát, nahrává různým neobvyklým řešením. Soundbary si mohou pohrát se zvukovou magií a pomocí více reproduktorů a odrazů od stěn posunout vnímaný zvuk do správného místa.

Jak dostat Dolby Atmos do reproduktorů

Zdrojem signálu v Dolby Atmos byly historicky Blu-ray přehrávače. S příchodem streamovacích služeb a současně chytrých televizorů můžete Netflix pustit přímo na televizoru a i z něj byste rádi nějak ten zvuk dostali do reproduktorů.

Původní zapojení tak spočívá v připojení Blu-ray přehrávače do HDMI vstupu na zesilovači či soundbaru a odtud dalším HDMI výstupem signál zamíří do televizoru. Televizor tedy nezpracovává zvuk a o vše se stará zesilovač na cestě signálu. Často ale máte přímo do televizoru zapojené i další zdroje signálu a i televizor může být zdrojem zvuku, potřebujete tedy nějaký zpětný kanál.

Proto HDMI od začátku podporuje HDMI-ARC, což znamená Audio Return Channel, tedy zpětný zvukový kanál. Po kabelu, který přichází ze zesilovače, dokáže zpět poslat přehrávaný zvuk. Zesilovač tedy může jako vstup využít i tento zpětný kanál a poslat jej do reproduktorů.



Soundbary Dolby Atmos řeší odrazem zvuku o strop

HDMI-ARC v základu myslí jen na obyčejný zvuk z televizoru, s žádnými náročnějšími datovými formáty tedy raději nepočítejte.

Chytré televizory s mnoha aplikacemi si ale žádají vyšší standard pro zvuk. Proto se v rámci aktuálního HDMI 2.1 objevuje HDMI-eARC, kde to e znamená enhanced, tedy vylepšený zpětný zvukový kanál. Místo megabitu za sekundu u HDMI-ARC podporuje až 37 Mbit/s, tedy s velkou rezervou i nekomprimovaný osmikanálový zvuk. A to není všechno, navíc v rámci HDMI-eARC probíhá synchronizace obrazu a zvuku, tzv. lip sync. Dříve jste museli na externích reproduktorech jemně ladit posun obrazu a zvuku kvůli různé rychlosti zpracování obrazu v televizoru a zvuku v zesilovači. S HDMI-eARC to nemusíte řešit. Zařízení se domluví a přesně synchronizují.

optický SPDIF HDMI-ARC HDMI-eARC Stereo ano ano ano Komprimovaný 5.1 ano ano ano Nekomprimovaný 5.1 ne ne ano Nekomprimovaný 7.1 ne ne ano Dolby Atmos v True HD ne ne ano DTS:X ne ne ano Propustnost 384 kbit/s 1 Mbit/s 37 Mbit/s Ovládání televizorem ne ano ano

Tři varianty Dolby Atmos

S ozvučením filmů v Dolby Atmos se můžete setkat ve dvou verzích. Streamovací služby, u nás především Netflix a Apple TV, používají pro zvuk Dolby Atmos přenos přes úsporný komprimovaný Dolby Digital Plus. Filmy na fyzických nosičích potom spoléhají na Dolby True HD. Jako třetí způsob existují potom počítačové hry s podporou Dolby Atmos (je jich jen 14). Atmos pro počítačové hraní tedy není rozšířený. Existuje, ale není nějak zvlášť podporovaný.



Většina soundbarů s Dolby Atmos mají více HDMI vstupů.

4K Blu-ray připojíte jednoho, televizor přes HDMI ARC do druhého.

Nekomprimovaný HD zvuk Dolby Atmos umí poslat do soundbaru

až nové televizory s HDMI eARC.

Díky rozšířenému Dolby Atmos přes Dolby Digital Plus dokážete z televizoru přehrávat Dolby Atmos i přes starší propojení HDMI-ARC. To má dostatečnou kapacitu, aby jím Dolby Digital Plus z Netflixu prošlo. Netflix totiž používá pro zvuk méně jak 1 Mbit/s.

Budete se ale potom potýkat se synchronizací obrazu a zvuku, Atmos je náročnější na zpracování a jeho posun je vyšší než u jiných standardů. Co zní přesně v Dolby Digital, bude se zvukem Dolby Atmos posunuté a budete tak neustále ladit posun obrazu a zvuku. Toto opravdu vyřeší až HDMI-eARC.

Jak je vůbec Atmos rozšířený?

Nejsnazší cestu, jak se dostanete k obsahu v Dolby Atmos, představuje nejvyšší předplatné Netflixu. Ani na něm ale není Atmos zrovna rozšířený. V Dolby Atmos můžete poslouchat především vlastní seriálovou a filmovou produkci Netflixu, u běžných filmů a seriálů převažuje základní prostorový zvuk 5.1. Netflix je ale také jediným zdrojem pro Dolby Atmos v českém dabingu (Zaklínač).

Lepší situace je na fyzických nosičích, filmů s podporou Dolby Atmos je na našem trhu zhruba 150 (anglický dabing). Podobný standard DTS-X je na tom několikanásobně hůř.

Má tedy vůbec Atmos smysl?

Na první pohled může vypadat investice do vybavení pro Dolby Atmos jako zbytečné plýtvání. Obsahu zas tolik není a současně ty horní kanály v Dolby Atmos nenesou tolik informací souvisejících s dějem filmu, spíš dotvářejí atmosféru.

Dolby Atmos je ale především zárukou kvality. Když už zařízení podporuje Dolby Atmos, automaticky to znamená, že podporuje i všechny nižší formáty. Teoreticky mohou existovat třeba levnější soundbary s podporou Dolby Atmos ale bez reproduktorů mířících do stropu. Tam ale myslím bude na první pohled jasné, že z toho se žádný bič neuplete a o horní zvuk přijdete úplně.