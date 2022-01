Co nám rok 2022 přinese? Papírový konec problémů s HDMI 2.1 a QD-OLEDy od Samsungu

Rok 2021 nebyl asi takový, jaký bychom ho chtěli, ale stejně nám přinesl několik překvapení. Tím největším asi bylo zrušení HMDI 2.0. Když v roce 2017 byl přestaven nový standard HDMI 2.1, tak se mělo za to, jako vždy přinese pořádek a jasno, do funkcí. Tehdejší novinka měla oficiálně přinést podporu 8K, dynamické HDR i variabilní obrazovou frekvenci pro hráče. Píšu „oficiálně“, protože Dolby Vision (dynamický HDR formát) fungoval už na HDMI 2.0b. Ale verze 2.1 to měla vše posvětit oficiálně, tedy černé na bílém.

Zmatky, zmatky...

Jenže trvalo téměř dva roky, než první zobrazovače s HDMI 2.1 se objevily na trhu, zdroje obrazu s funkcemi pro HDMI 2.1 pak přišly až během roku 2020. A tehdy se ukázalo, že skoro nic nefunguje. Nové AV recievery s HDMI 2.1 byly nekompatibilní s režimem 4K120P, problém byl HW, a tak výrobci s tím nemohli dělat nic. LG mezi tím uvedlo své herní OLEDy s HDMI 2.1 – ty byly výborné, ale opět byly problémy s funkcemi pro HDMI 2.1, to se ale týkalo i Sony a dalších. Updaty firmwaru to postupně řešily, ale rozhodně po třech letech by člověk čekal už bezproblémovou technologii, ne řešení problémů za pochodu.



HDMI 2.1 je především hráčská záležitost

Rok 2021 nám sice přinesl více televizorů s HDMI 2.1, ale problémy stále pokračovaly. Panasonic plnou funkčnost přidal až na podzim, LG se také povedlo vydat firmware, který měl s některými drobnostmi problémy a do toho čínské firmy hrdě logem HDMI 2.1 označovaly televizory s 50Hz panely, takže o 4K120P si nároční hráči mohli nechat jen zdát.

V prosinci to pak organizace HDMI.org vyřešila jednoduše. Verzi 2.0 oficiálně zrušila a všechny funkce dříve pro HDMI 2.1 povinné, se staly najednou pouze doporučené a nezávazné. A nyní zákazníku mudruj. Výsledek tak kopíruje oblíbené české „jak to udělat, aby se vlk nažral, ale koza zůstala celá“.

Oficiální doporučení zní, aby si zákazník při výběru zkontroloval, zda televizor má požadované funkce. Naše neoficiální rada je daleko jednodušší – pokud televizor umí režim 4K120P a má na zadní straně označen 4K120P alespoň jeden HDMI vstup, tak televizor má plné HDMI 2.1 a nemusíte pátrat dál.

2022 – rok QD-OLEDu

První OLED obrazovky se objevily už v roce 2008 (Samsung, Sony), v roce 2012 pak LG i Samsung představili svoje první OLED televizory. A zatím co LG výrobu v roce 2013 spustilo, Samsung se tiše stáhl. LG v následujících letech postupně navýšila efektivitu výroby a snížila cenu, OLED panely začal nakupovat další firmy a nakonec OLEDy zařadily do své nabídky téměř všechny značky. Velkou výjimkou byl Samsung, A zatím co ten zůstal u svých osvědčených a spolehlivých LCD panel, zatím co LG bojovalo s vysokými cenami a s vypalováním panelů (hlavně těch neustále hrajících na prodejnách). Obojí se LG podařilo vyřešit.

LCD televizory sice nabízely novější a lepší technologie, vysoký jas i celkovou životnost, nic ale naplat, řízení jasu na úrovni bodu, to umí jen OLED. Mini LED podsvícení sice velmi pomáhá, ale je drahé a komplikovanější. A tak v roce 2022 přijde Samsung s QD-OLED technologií.

OLED technologie od Samsungu slibuje daleko vyšší celkový jas obrazovky, dle dosavadních neoficiálních zprávy bude zatím jen ve velikostech 55" a 65". Přijít má ale údajně i herní monitor. OLED TV od Samsungu pro ty zasvěcenější nejsou žádné překvapení. Samsung je roky dává do mobilů, nyní OLED obrazovky dodává i výrobcům notebooků. Neoficiální drby praví, že Samsung bude nabízet prémiové OLEDy se svými panely, a pak ty „normální“ s panely od LG. Totéž se ale asi dočkáme i od dalších značek.

Zkrátka – LG v roce 2022 přijde o svoji monopolní pozici výrobce televizních OLED panelů. V redakci jsme spíše zvědavi na ceny, protože je veřejným tajemstvím, s jakými problémy před lety bojovalo LG.

Za redakci vám přeji vše nejlepší do roku 2022.