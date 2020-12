Co nás čeká a nemine v roce 2021 (nejen) v audio a videotechnice

Na začátku roku 2020 asi nikdo nečekal, jak se vše vyvrbí. A nejen co se COVIDu týče. Asi jednou z největších "událostí" měl být příchod HDMI 2.1 a přiznám se, že na každém představení novinek jsme na začátku roku 2020 se ptali, jak zda to budou mít. A kdy.

Od HDMI 2.1 k MiniLED, MicroLED a QD-OLED

Samsung a LG do toho skočili rovnýma nohama u svých QLED a OLED modelů, ale postupně se ukázalo, že co teoreticky bylo jasné, to v praxi zas tak úplně nefungovalo. Problémy s kompatibilitou režimu 4K/120P u AV receiverů, s kvalitou zobrazení, atd. Když přidáme fakt, že se vše týká především herních konzolí, které mají ořezanou kompatibilitu s HDR10+ a Dolby Vision, tak je zjevné, že ostatní výrobci, kteří vyčkávali na rok 2021, udělali vlastně dobře. I z toho hlediska, sázka Sony pouze na jediný model XH90, byl velmi rozumný tah.



První miniLED televizor TCL X10 je na trhu už skoro rok. Je výborný

A jak to bude s HDMI 2.1 v roce 2021? Doufejme – vzhledem k tomu, že problémy se plně projevily až v druhé polovině roku. Většina výrobců má konce roku nové modely v podstatě hotové, je tak otázkou, zda se podaří vše ideálně dořešit jak po HW, tak po SW stránce. Mám obavu, že na neprůstřelné řešení si počkáme až do roku 2022.

Rok 2020 v televizorech obecně přinesl lepší kvalitu zpracování obrazu a také obrazový režim Filmmaker Mode, který divákům má film ukázat tak, jak filmaři zamýšleli. A vzhledem k tomu, že v prvních měsících roku 2021 budou zavřená kina (i po otevření nečekám, že se lidé do nich budou rychle vracet), tak bude častým řešením právě televizor s nastaveným režimem Filmmaker Mode. (Že by už v roce 2019 někdo tušil, co přijde?).

V TV technice bychom se v roce 2021 mohli dočkat dalšího skoku. Objeví ve více MiniLED televizorů (tj. LCD s lepším zadním podsvícení), slibované jsou první MicroLED modely (tj. TV, kde obraz tvoří pouze LED diody), očekává se premiéra QD-OLED TV (v podstatě OLED, kde se o červenou a zelenou barvu starají anorganické materiály). Ale vzhledem k tomu, že svět asi čeká finanční krize v důsledku opatření proti COVIDu, tak asi novým drahým technologiím pšenka moc nepokvete. Ale mohu se mýlit.

Nejdříve TV, pak TWS

Vypínání DVB-T vysílání a přechod na DVB-T2 přinesl v první polovině roku velký zájem o nové televizory. Letošní vánoce však byly už ve znamení bezdrátových sluchátek, zejména True Wireless (zcela bezdrátové) varianty.

Pravdou je, True Wireless sluchátka zaznamenala extrémní růst zájmu a naprosto všichni výrobci je už mají ve své nabídce. A to nemyslím jen mraky "značek", které si lepí své názvy na čínské OEM produkty, ale TWS sluchátka dokonce začaly vyrábět i pravověrné Hi-Fi značky, které se dosud sluchátkám zcela vyhýbaly. Ostatně v posledních letech jsou bezdrátová sluchátka pouhou skládačkou – stačí se například podívat na stránky Qualcommu, který nabízí spoustu čipů; najdete i ty s integrovaných aktivním potlačením hluku (dříve prémiovou a drahou technologií).

Vypadá to, že sluchátková "revoluce" skončila, sice bude dál přibývat modelů a variant, ale další technologický skok (nejdřív bezdráty, pak TWS) máme za sebou. Příští rok si tedy budeme užívat klesajících cen.

Umělci k soustruhu a lopatám...

Jakože to člověk, který má rád hudbu, film a divadlo (o chutné krmi nemluvě) si samozřejmě všímám dopadů na hudebníky, zpěváky, herce, či divadelníky (o restauracích nemluvě). Převážná většina z nich ztratila ze dne na den zdroj příjmů – a k tomu přičtěte spousty profesí, které za filmy, seriály, divadlem, hudbou i koncerty stojí, a bez kterých by ti, co jsou vidět a slyšet, nemohli vystupovat, hrát a zpívat. Osobně plně chápu Toma Cruise a jeho některými jedinci kritizovaný výlev.

Když koukám na sociální sítě, tak se nestačím divit, jak "prostý lid" často se zadostiučiněním posílá všechny kumštýře a umělce dělat "pořádnou práci". A ti stejní lidé přitom očekávají a chtějí mít svou každodenní porci seriálů, filmů, zábavy a hudby (o bulváru nemluvě). Silně pochybuji, že stejní lidé, co posílající herce dělat pořádnou práci, zvládnou týden bez televize, mobilu, tabletu, či rádia. Pouze s knihou (a nemusí to být zrovna Seneca: O duševním klidu, či O dobrodiních).

Ano, silně zmatená amatérská vládní nařízení se dotýkají i statisíců ostatních – spousty lidí přichází a ještě přijdou o práci, spousty léta budovaných malých a středních firem se položí (a ještě pak přijde druhotná platební neschopnost). Dopady ekonomické i sociální budou obrovské. O to méně chápu, proč se vlna nevole a zášti snesla na lidi, kteří ze dne na den přišli o práci, kterou milují. Prostý faktem je, že pouze hrstka herců a hudebníků je "slavných a bohatých", drtivá část si vydělává na obživu normální částky, ba část pracuje běžně za podmínek, o kterých by si poměrů neznalý člověk řekl, že jsou hrozné.

Díky těmto lidem však můžeme poslouchat hudbu, sledovat filmy, seriály, můžeme chodit do divadel, na koncerty. Zkrátka dělají každodenní život barevnějším, špatné dny snesitelnější, hezké ještě krásnější. A hlavně – bez nich by veškerá AV technika byla naprosto k ničemu.

Příští rok bude těžký. Spousta věcí se změní - k lepšími i horšímu. I těch, které měnit nechceme. Přeji vám hodně sil, zdraví a hlavně alespoň trochu štěstí – neboť bez toho to nejde.