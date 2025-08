Creative Stage Pro: Kompaktní 2.1 soundbar s velkým zvukem pro TV i hraní na PC

Populární značka Creative opět ukazuje, že kvalitní zvuk nemusí nutně znamenat velké krabice, metry kabelů a přecpaný obývák. Nový kompaktní soundbar Creative Stage Pro navazuje na velmi povedený a cenově dostupný model Stage V2, ale posouvá výkon i schopnosti o úroveň výš.

Creative Stage Pro je 2.1kanálový soundbar doplněný aktivním subwooferem. Udávaný výkon centrální jednotky je 40 W (RMS), dalších 40 W přidává subwoofer, přičemž ve špičkách výrobce uvádí celkový výkon až 160 W. Udávaný frekvenční rozsah činí 55 Hz až 20 000 Hz. Rozměrově zůstává systém podobný jako u Stage V2, a hodí se proto jak pod televizor, tak na pracovní stůl k monitoru. Cílí hlavně na uživatele, kteří chtějí kvalitní zvuk bez složité instalace nebo zbytečné ztráty místa.

Co se týče konektivity, Creative nepodlehl trendu maximální jednoduchosti na úkor výbavy. Kromě klasického HDMI ARC s podporou CEC (tedy možností ovládat hlasitost soundbaru dálkovým ovladačem televize) najdete i optický vstup a AUX-in (3,5 mm jack). Pro připojení zdroje zvuku lze ale využít také USB-C audio vstup, nechybí ani Bluetooth 5.3 například pro přímé streamování hudby z telefonu. Lze tak použít jakýkoliv zdroj – od konzole Nintendo Switch, PS4, či PS5 přes smartphone až po notebook.

Hlavní zvukovou devizou je zde firemní technologie SuperWide, která pomocí virtuální expanze zvukového pole simuluje mnohem širší prostor, než by fyzické rozměry zařízení napovídaly. Nejde o klasický virtuální prostorový zvuk, ale o efekt roztažení scény do šířky a hloubky, který má posluchače lépe vtáhnout do děje – ať už jde o film, hru nebo streamovanou hudbu.

Creative slibuje, že Stage Pro nabídne jak jemné detaily a čitelný široký prostor, tak důrazné basy vhodné pro akční filmy i hry. O lepší čitelnost dialogů a přirozenější podání se stará také Dolby Audio (Dolby Digital Plus), které upravuje tonální vyvážení i při nižší hlasitosti.

Zajímavou novinkou jsou dva specifické poslechové režimy – Near Field a Far Field. První z nich optimalizuje výstup pro situace, kdy sedíte velmi blízko soundbaru, typicky u PC nebo monitoru. Naopak režim Far Field je určen pro běžné televizní sledování ze sedačky, kdy má zařízení ozvučit větší prostor. Kromě toho lze samozřejmě přepínat také mezi zvukovými profily Hudba, Film, Hra a Bezdrátové streamování.

Nový soundbar Creative Stage Pro má být kompaktní, jednoduchý na použití, ale zároveň výborně vybavený a oproti svému předchůdci také znatelně dospělejší po zvukové stránce. Oficiální cena novinky je 139 Euro, což v ČR znamená zhruba 3 400 Kč.

