Čtvrtá porce Medvěda: Vynikající menu, ale s přílohou z patosu a recyklace (recenze)

Medvěd (The Bear) se ve 4. řadě vrací na Disney+ s výborným finále a silnými momenty, které ale místy přehlušuje patos, recyklace starých hlášek a nejisté tempo. Přesto tahle porce dramatu určitě stojí za servírování.

Plusy Silné finále Vynikající soundtrack Excelentní herecké výkony Příběh se výrazně posouvá dopředu Skvělá demonstrace charakterního rozvoje Minusy Nadužívání hlášek z prvních řad seriálu Těžce stravitelný patos Příběh dynamicky pokulhává 8 /10

Budoucnost nové restaurace visí na vlásku a zaměstnanci Medvěda mají dva měsíce na to, aby dokázali, že to, co dovedou udělat s jídlem, je nejen výjimečné, ale i výdělečné. Musí proto vymyslet nový systém, vytvořit harmonickou atmosféru a pořádně sebou hodit. Po roce je na Disney+ další řada dříve velmi úspěšného seriálu, který se snaží nasadit ztracené tempo. Podařilo se?

Hluboké pravdy nebo ohrané citáty? Těžko říct

Na zdlouhavý předkrm, kterým byla třetí sezóna, navazuje konečně pořádná bašta. Místo půlhodinových montáží jídla s hudebním doprovodem dostanete naservírované kratší sestřihy lidí při vaření, dialogy, během kterých se skutečně i něco vyřeší (hudební podkresy přetrvávají v pozadí), a momenty významného ticha.

Ovšem jestli čekáte konverzace, které nebudou začínat slovy “Jak se máš?” a pokračovat jednoduchým “Dobře”, přičemž v padesáti procentech případů se jedná o lež, nechte si zajít chuť. Seriál už nepojednává tak intenzivně o udržování restaurace v chodu a vaření jako takovém, spíše je Úvodem do řešení potlačovaného traumatu a o životě mimo kuchyň.

Skoro každá vteřina se počítá

Na rozdíl od minulé série se tentokrát nekoná one man show o hlavním šéfkuchaři, o kterém diváci ví snad už úplně všechno, ale máme možnost blíže pozorovat rozvoj ostatních postav. Některé scény ovšem stále působí zbytečně zdlouhavě, i když je to samozřejmě umělecký záměr. Navzdory tradici není čtyřicet minut vyhrazeno některé vedlejší postavě, jejíž příběh zatím neznáme. Najdou se však dvě epizody vybočující příběhem, odehrávající se mimo prostory restaurace, první s názvem “Worms” (napsaná Ayou Edebiri & Lionel Boyce), jejíž režisérkou je Janicza Bravo, a “Bears” režírovaná Joannou Calo, a obě vynikají svou nápaditostí. V poslední epizodě příběh eskaluje nečekaným způsobem, což je příjemné překvapení.

To má být vtip?

Ústředními motivy Medvěda jsou témata jako sebevražda, žal, sebepoškozování, posttraumatický syndrom, deprese, osamělost, úzkost, pocit viny a strach ze selhání. I přes všechny tyto elementy je stále zařazen do kategorie komedie. Jak se něco takového Storerovi i nadále daří?

Využívá k tomu rádoby vtipné scénky mezi vedlejšími postavami, hlasité potyčky, při kterých nikomu není rozumět, co vlastně říká, a několik skutečně dobře napsaných dialogů, které jsou bohužel v menšině. Také romantická linka přetrvává, a to lehce na úkor původní premisy seriálu.

Přihořívá, přihořívá…

Nedá se říct, že by šlo o obrat o sto osmdesát stupňů od poslední řady, ale rozhodně se Medvěd přibližuje atmosférou k počátečním dílům, díky kterým se stal oblíbeným. Dějovou linkou se ovšem trochu vzdaluje od hlavní myšlenky příběhu. Jinak řečeno, těžko říct, jestli si Christopher Storer podobně jako diváci není úplně jistý, kam příběh směřuje, a vaří z vody, nebo jestli má nějakou tajnou přísadu tajných přísad, kterou si nechává na konec, a seriál díky tomu skončí stejně silně jako začal. Nezbývá než čekat.

I přesto, že jde stále o dost nekonzistentní seriál, který podává podstatné momenty po malých porcích a s velkým odstupem, rozhodně stojí za shlédnutí. Avšak každý má jiné chutě a je na vás, abyste rozhodli, zda i tentokrát ve FX Networks navařili.

