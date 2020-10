Ďábel: americký jihozápad a zlo v něm v gotickém thrilleru na Netflixu [recenze filmu]

Adaptace románu Donalda Raye Pollocka, která se opírá o hvězdnou hereckou sestavu a atmosférickou vizuální stránku.

Plusy Hvězdná herecká sestava, jež svými výkony dodává filmu to, o čem film pojednává. Minusy Chybí hlubší vysvětlení kořenů a příčin zla i toho, co k němu lidi pohání. 7 /10 Hodnocení

Temné stránky amerického jihozápadu odhaluje ve svém čtvrtém celovečerním filmu americký režisér Antonio Campos. Jeden ze spoluzakladatelů produkční společnost Borderline Film se v něm ve své tvorbě poprvé vzdálil od látek současných a zamířil do nedaleké minulosti Ameriky padesátých a šedesátých let minulého století.

Ve státech Ohio a Západní Virginie se v nich odehrává debutový román amerického spisovatele Donalda Raye Pollocka z roku 2011, jímž se inspiroval. Pollack jako rodák z Ohia do něho vtělil své zkušenosti z dospívání v Knockemstiffu, které je jedním z míst děje románu.

A i filmu, k němuž autor, přirovnávaný k novodobému klasikovi jižanské literatury Cormacu McCarthymu, namluvil podmanivý komentář. Adaptace jeho knihy se chopili bratři Camposové, produkčně ji ve svém debutu na tomto postu zaštítil herec Jake Gyllenhaal.

Zlo v každém z nás, ale chybí vysvětlení jeho příčin

Žánr, kterým je možné tento film, uvedený na Netflixu, vymezit, označme za gotický nebo psychologický thriller, s prvky krimi i černohumorné nadsázky, blízké tvorbě bratří Coenů. Režisér nás v něm zavádí do prostého světa malých městeček na jihu, kde je většina jejich obyvatel pokrevně spřízněná. Společenský vývoj sem proniká pomaleji, práce, rodina a víra tvoří základ života zdejších lidí.

Víra tu představuje systém hodnot, k nimž se postavy vztahují, berličku, k níž se upínají, když je jim nejhůř, ale i nástroj manipulace a podmanění si toho druhého. Film ukazuje, jak se víra mění v posedlost i prostředek, kterým omlouváme své strašné činy a zakrýváme za ní vlastní prohnilost. A říká, že ďábel z názvu filmu může být v každém z nás. Jakoby existovala nějaká temná síla, která nás svádí nebo nutí ke hříchu. Že před ní neobstojí v morální zkoušce lidé zlí nebo nějak zvrácení, nepřekvapí, ale podléhají jí i ti tápající nebo zoufalí.

Filmové vyprávění nám po celou dobu ukazuje příklady takového špatného chování a jednání, ale nenastiňuje ani nedává odpověď na to, kde se toto zlo bere a co je jeho motivem, co lidi pohání, aby ho páchali a podléhali mu. Chybí tu hlubší vysvětlení motivací postav i pohled do jejich nitra.

Namísto toho nastupuje hlas vypravěče, tedy autora předlohy, který nás dějem provází jako vševědoucí vypravěč, jakési boží oko. Pollock se nám ony motivace postav snaží dovysvětlit, včetně důsledků jejich chování, ale činí tak způsobem, který je sice hlasově poutavý, ale až příliš návodný a doslovný. O smrti některých postav nebo tom, co spáchají, se tak dozvídáme z voicoveru dříve než tyto skutky vyplynou z děje. Film se tak částečně zbavuje napětí z toho, co se v něm stane.

Ta drtivá nevyhnutelnost opakujícího se kruhu násilí je v něm přítomná, jen to, jak k ní dochází a jak se dědí v rámci rodin v průběhu dvacetiletí, je podáno bez vysvětlení hlubších příčin tohoto stavu. Scenáristé ve vyprávění pracují s mnoha postavami, jejichž osudy na sebe v průběhu let narážejí a postupně se protínají a proplétají. Stejně jako dějové linky, s nimi spjaté. Zapadají uspokojivě do sebe a v závěru poukážou na cyklický ráz rodinných traumat, vazeb a vzorců jednání, vztahujících se i ke světu okolo. V tomto případě k válce ve Vietnamu.

Luxusní casting

Traumatem jiné války, té druhé světové, je na začátku vyprávění poznamenán mariňák Willard Russell (Bill Skarsgård), který je po zbytek svého života konfrontován s obrazem svého velícího důstojníka na kříži, staženého z kůže Japonci. Po válce se Willard seznámí se servírkou v bistru Charlotte, s níž má syna Arvina. Smrtelná nemoc mu ale ženu vezme a on její odchod neunese. Arvin (Tom Holland) se tak stane sirotkem, který je vychováván jeho babičkou, spolu s dívkou Lenorou (Eliza Scanlen), která také zůstala bez rodičů.

Ve filmovém vyprávění se tak protínají osudy několika postav. Rodičů Arvina a Lenory, jich dvou jako nevlastních sourozenců, zkorumpovaného šerifa s politickými ambicemi (Sebastian Stan), charismatického, ale amorálního reverenda (Robert Pattinson), svádějícího dívky v jeho farnosti, i manželské dvojice sériových vrahů Carla (Jason Clarke) a Sandy (Riley Keough) se zálibou ve focení svých obětí.

Postupně se vyjevuje, že právě Arvin je tou hlavní postavou vyprávění, která po vzoru otce bere spravedlnost do svých rukou a nespoléhá se na tu boží. Hraje ho Tom Holland, který se stává součástí hvězdného obsazení tohoto filmu. Jeho casting je opravdu luxusní a všichni herci a herečky dodávají svým postavám to, o čem film pojednává. Tu křehkou hranici mezi dobrem a zlem, která převážila v případě většiny postav na tu horší stranu.

Nebudu vyzvedávat jednotlivé výkony, ale Robert Pattinson po Majáku opětovně dokazuje, že mu ty duševně vychýlené postavy jdou a myslím, že o jeho pojetí Batmana se není třeba obávat. Ze spider-manovské škatulky hladce vyklouzl i Tom Holland a v drsnější poloze, kdy se snaží ochránit sebe i své blízké, je zcela uvěřitelný.

Oba britští herci mluví jižanským akcentem a jižanskou venkovskou Ameriku padesátých a šedesátých let umí velmi dobře evokovat i širokoúhlá kamera Lola Crawleyho, pracující s prostorově výrazným rámováním, z něhož vystupují do popředí jednotlivé postavy. Stejně tak soundtrack, v němž se mísí dobové hity s gospely a country hudbou, prostředí, v němž se děj odehrává, dobře dokresluje.

Film se tak může opřít o silnou hereckou sestavu, kdy z některých výkonů doslova mrazí, narativní způsob vyprávění, kdy do sebe jednotlivé linie, přes jejich časovou vzdálenost, dobře zapadají a atmosférickou vizuální stránku, jež koresponduje s osudovou nevyhnutelností událostí, tematizujících lidskou inklinaci ke zlu. Jen kořeny toho zla a motivy, proč mu lidé podléhají, tvůrci moc nevysvětlují a spoléhají se na celkovou působivost tohoto hutného thrilleru, v němž není místo pro dobré volby ani šťastné konce.

Ďábel