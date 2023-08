Další seriál ze světa Star Wars se blíží. Ahsoka vypadá slibně, trailer jej propojuje rovnou s filmy

Rozšiřování „světů“ a tvorba nového obsahu na streamovacích platformách má zajímavé dopady na dlouho budované projekty. Disney+ dělá prakticky totéž pro Marvel i Star Wars, tj. přidává seriály a rozšiřuje filmový základ, ale zatím co pro MCU každý další seriál znamená další hřebík do rakve, tak Star Wars jako by někdo pokropil živou vodou.

Za úspěchem stojí dvojice Jon Favreau a Dave Filoni. Paradoxem je, že právě Jon Favreau veleúspěšným prvním filmem Iron Man odstartoval celou ságu Infinity War, do té doby totiž žádný film od Marvelu u diváků nebodoval. Dave Filoni stojí za velmi úspěšným Mandalorianem, Boba Fettem, animovanými sériemi Star Wars: Vadná várka, nebo Povstalci. Nyní se dočkáme samostatného seriálu Ahsoka. Za výborným seriálem Andor stál někdo jiný – Tony Gilroy.

Seriál Ahsoka se bude věnovat osudu rytířky Jedi Ahsoky Tano. Ta se nejdříve objevila v animovaném seriálu, v hrané podobně jsme ji poprvé mohli vidět v seriálu Mandalorian. V novém seriálu Ahsoka má vyšetřovat novou galaktickou hrozbu. V hlavní roli uvidíme herečku Rosarii Dawson, velkoadmirála Thrawna si zahraje Lars Mikkelsen, který mimochodem postavu už mluvil v animované sérii Star Wars: Povstalci.

Úspěch Star Wars mimochodem ukazuje, kde Marvel dělá chybu. Zatím co u Star Wars se svět rozšiřuje lineárně, představují se nové postavy, které tvůrci zakomponují do stávajícího příběhu (a tak ho rozvíjí), tak v MCU k již vybudovanému světu vytváří různé alternativní reality (a tak ho rozbíjí).

Seriál Ahsoka bude mít premiéru na Disney+ 23. srpna 2023.