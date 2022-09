Deadpool 3: Ryan Reynolds dokázal nemožné, Hugh Jackman se vrací jako Wolverine

Výborný film Logan měl být posledním, ve kterém si Hugh Jackman zahrál roli Wolverina, podobně Patrick Stewart se nechal slyšet, že už se nikdy nevrátí k roli Charlese Xaviera. Když však filmové studio Disney koupilo 20th Century Fox, tak to zároveň znamenalo, že spolu s jeho filmy se Marvelu (patřícím pod Disney) vrátily práva na všechny X-Meny. A protože se v MCU pracuje s různými realitami, tak se Patrick Stewart znovu objevil objevit ve filmu Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. No, a to byl asi poslední krůček k tomu, aby se vrátil i Hugh Jackman.

A nyní je to oficiální. Ryan Reynolds oznámil, že ve filmu Deadpool 3 se vrátí Hugh Jackman v roli Wolverina. Zároveň byl oznámen také datum premiéry – 6. září 2024.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Nutno dodat, že první tweet velmi rychle dosáhl 25 miliónů shlédnutí, aktuálně má 1,2 miliónů lajků a 267,8 tisíc retweetů.

O chvíli později pak následovalo další video, kde Ryan Reynolds a Hugh Jackman už sedí vedle sebe a potvrzují, že se Wolverine opravdu vrací a podrobně nastíní, o čem vlastně Deadpool 3 bude.

Nemusíte se bát, že „trojka“ bude už mládeži přístupné pohlazení dětské duše studia Disney. Prezident studia Marvel, Kevin Feige, už v lednu 2021 uvedl, že Reynolds dohlíží na scénář filmu s ratingem R. Ten píší scénáristky Wendy Molyneux a Lizzy Molyneux-Loeglin. Režisérem filmu má být Shawn Levy, který natočil filmy Projekt Adam, Free Guy, či Ocelová pěst, točil i několik dílů seriálu Stranger Things. Jde tedy spíše o šikovného řemeslníka, než režiséra se specifickým rukopisem, nicméně točil už s oběma herci.

V každém případě nikdo nepočítal s tím, že by se Hugh Jackman mohl v roli Wolverina ještě jednou objevit, protože v Loganovi se dle jeho slov s postavou definitivně rozloučil. Ryan Reynolds tak dokázal nemožné, přesvědčil Jackmana, aby si ve svých 54 letech ještě jednou Wolverina zahrál.