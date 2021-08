Deníček moderního fotra: Jiří Mádl a Tereza Ramba ve svižné komedii o rodičovství, partnerství a výchově dítěte [recenze filmu]

Debutující režisér Jan Haluza do adaptace úspěšné předlohy Dominika Landsmana s hravou nadsázkou promítá vlastní rodičovskou zkušenost.

Plusy Herecké výkony ústřední dvojice, funkční humor, řemeslná zručnost. Minusy Na začátku možná až příliš rychlé střihy mezi jednotlivými situacemi. 7 /10 Hodnocení

O rodičovství, partnerství a výchově dítěte pojednává komedie celovečerně debutujícího režiséra Jana Haluzy, která dokazuje, že mainstreamovou zábavu jde dělat svižně, zábavně a vkusně. Jako předloha čtyřiatřicetiletému absolventovi olomoucké filmové a divadelní vědy posloužila populární kniha blogera a spisovatele Dominika Landsmana, který je známý i jako autor satirických sloupků v Reflexu, zvaných Divoký kačer.

Rodičovská zkušenost tvůrců

Landsman, který je o dva roky starší než Haluza, nejprve vytvořil blog, v němž s humorem sobě vlastním reflektoval svou novou pozici otce na mateřské dovolené. Na ní se domluvili s jeho partnerkou v době, kdy neměl práci a tak se rozhodli se, že vydělávat bude ona, zatímco on bude mít prostor pro naplnění svých spisovatelských ambicí. Jak tato jeho naivní představa dopadla, i o tom byl jeho blog, který poté přetavil do stejnojmenné knihy, která se dočkala pěti, už fiktivněji laděných pokračování.

Haluza se jeho knihou inspiroval a jako scenárista k ní přidal své vlastní zážitky čerstvého otce. Ve štábu, který film natáčel, nebyl ostatně jediný. Debutující kameraman Roman Střelka je otcem dvou malých dětí a mateřskou zkušenost má za sebou i Tereza Ramba. Jiří Mádl, její filmový partner, si u Haluzy zahrál už v krátkometrážním snímku První akční hrdina (2019) a s Terezou Ramba se potkávají na plátně již pošesté.

Všechny tyto vnější okolnosti se pozitivně promítají do výsledného tvaru, který co do reflexe rodičovských starostí a radostí během prvního roku života dítěte působí velmi autenticky. Je znát, že tvůrci si jednotlivé situace s batolaty (uspávání, přebalování, krmení) sami zažili a teď už bylo na nich, jak je převedou do humorné polohy.

A to se jim daří, protože jim dávají podobu dynamických skečů, v nichž Jiří Mádl může rozehrát klauniádu s miminkem, do níž zapojuje svou pověstnou obličejovou mimiku, v kombinaci se sebeironickým komentováním toho, co zažívá. Tereza Ramba ji vyvažuje emotivnějšími momenty zaměstnané matky, která se trápí tím, že nemůže být víc se svým dítětem.

Přijetí zodpovědnosti

Obě postavy působí uvěřitelně a sympaticky, nikoliv jako karikatury, podobně jako postavy jejich rodičů v podání Pavly Tomicové a Ondřeje Malého a Lucie Benešové a Romana Zacha, které jím vytváří potřebné zázemí. Vývoj jejich vztahu opisuje schéma romantických komedií, ale zároveň ho trochu nabourává, to když Nataša s Dominikem nečekaně otěhotní po jedné strávené noci a náhodní milenci k sobě pak postupně hledají cestu.

Na jejím začátku stojí věcná, pragmatická dohoda, že po narození dítěte s ním zůstane ve společné domácnosti Dominik, zatímco úspěšná návrhářka hraček pro děti Nataša ji bude finančně zajišťovat. Dominik se domnívá, že během rodičovské dovolené napíše knihu, kterou už dlouho plánuje a po roce se vydá do Anglie na kurz tvůrčího psaní, kam chtěl původně jet. Péče o nemluvně ale jeho plány značně posune. Přivede ho k myšlence začít psát blog, v němž by své patálie s Čeňkem v satirické nadsázce zaznamenával.

A tak zatímco oba nečekaní rodiče bojují s nevyspáním, roste jejich láska nejen k dítěti, ale k sobě navzájem s tím, jak se poznávají. Je to očekávatelné, stejně jako to, že Dominik musí překonat svou nevyzrálost a sebestřednost, aby se z kluka stal mužem, který na sebe bere odpovědnost otcovskou i partnerskou.

Řemeslná zručnost

Z Dominikova pohledu je i příběh vyprávěn. Autor scénáře v něm ponechal ich formu z předlohy, která slouží jako její připomínka i zdroj cynicky vtipné sebereflexe zážitků otce při péči o dítě. K ní přispívá i použití skladby Plakalo bejby při zachycení shonu, který přitom novopečený otec zažívá.

Svižné tempo filmu s rychlými střihy, nájezdy kamery i měkkým nazlátlým svícením v romantických scénách sblížení podporuje i orchestrální hudba Ondřeje Brouska, která místy imituje Johna Williamse. Na režisérovi je znát, že má jako absolvent filmové vědy tzv. nakoukáno a ve vyprávění využívá filmařské postupy Stevena Spielbega a dalších významných tvůrců sedmdesátých a osmdesátých let.

Působí to hravě, dynamicky a s přiznanou nadsázkou, která je zřejmá i v komentáři hlavního hrdiny. Jeho byt se stává umělým světem, na němž nebo v němž režisér může demonstrovat, co od těchto tvůrců odkoukal a použil v rodinném vyprávění, jež se může opřít o dobré herecké výkony, funkční humor i řemeslnou zručnost. Na debutanta takovou, že jméno Jana Haluzy se vyplatí do budoucna určitě sledovat.

Deníček moderního fotra