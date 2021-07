Denon AH-D7200: výborná Hi-Fi sluchátka pro domácí poslech [test]

Kdo by to byl řekl, že jedna z nejlepších, nejvšestrannějších a nejvyzrálejších sluchátek v kategorii do 30 000 Kč bude mít tak trochu nenápadně a trochu jako doplněk ve svém portfoliu zrovna japonský Denon.