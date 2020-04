Denon DNP-800NE: síťový audio streamer s Wi-Fi a Bluetooth [test]

Přehrávač Denon DNP-800NE je velmi všestranným komponentem; vezmete-li v potaz jeho cenu, je s podivem, jak vysoká rozlišení a jaký rozptyl formátů je schopen "schroupat" a ještě k tomu nabídnout populární streamovací služby, takže svou oblíbenou hudbu můžete získat z mnoha míst.

Plusy Dobře fungující streamování

Podpora rozlišení a formátů

Velmi přátelská cenovka

Variabilní výstup Minusy Sušší zvukové vyznění 9 /10 Hodnocení

Více než stoletou historií se může v oboru audio techniky pyšnit vskutku jen málo výrobců - jedním z nich je japonský Denon, který dnes tvoří spolu s jinou dlouholetou stálicí, dnes už také japonským Marantzem, velice silnou D&M Group, ovládající nepřehlédnutelnou část trhu s hi-fi elektronikou. Nejnovější základní série 800 zůstává klasickým Denonem, svět moderních služeb otevírá dostupný streamer DNP-800NE.

Vzhled a konstrukce

Vizuálně jde o komponent typický pro tuto značku - čelní panel má lehké prohnutí v horní části, jeho centrální část opanovává obdélník poměrně sdílného displeje, pravá část patří sdruženému ovládacímu kříži v kruhové podobě a dvěma tlačítkům, jednomu pro návrat o krok zpět, druhému pro přepnutí vstupu.

Levá část čela krom spínání nabízí USB vstup pro rychlé připojení datových pamětí či zařízení s hudbou, ale i 6,3 mm port pro sluchátka, který je vybavený vlastní fyzickou regulací hlasitosti.

Na zadním panelu najdete integrovaný napájecí kabel, dvě naopak odnímatelné anténky pro Wi-Fi a Bluetooth připojení a k tomu ethernetový konektor. Přehrávač nabízí dokonce dva analogové cinchové výstupy - jeden s fixní linkovou úrovní, druhý variabilní. Pro ty, kteří mají lepší D/A převodník je tu optický digitální výstup. 3,5 mm jack umožňuje propojení s firemním CD přehrávačem nebo zesilovačem a předává jim signály dálkového ovládání.

Vnitřní uspořádání je poměrně jednoduché - jsou tu čtyři desky plošných spojů. Jedna je určena napájecímu zdroji, druhá samotným signálovým obvodům, třetí ovládacím řešením a displeji a čtvrtá modulu samostatného sluchátkového zesilovače.

DNP-800NE je postaven kolem čipu PCM1795, který pracuje s nativním rozlišením 32 bit / 192 kHz (a přehrává reálně PCM signály do 24 bit / 192 kHz a také DSD). Přístroj má díky tomu dynamický rozsah 108 dB, odstup signálu a šumu 115 dB a celkové harmonické zkreslení 0,002%.

Zvukové obvody pak používají firemní technologii Advance AL32 Processing, která vyhlazuje digitální data a přibližuje je tak analogové spojitosti.

Přístroj patří mezi kompaktní - s váhou jen dýchnutí pod čtyři kilogramy má šířku 43,4 cm, hloubku 31,2 cm a výšku 10,7 cm.

DNP-800NE zvládá streaming přes AirPlay 2, ale také přes DLNA a UPnP protokoly v domácí síti, zvládá internetová rádia i služby jako Spotify Connect nebo TIDAL.

Jak to hraje

Síťový přehrávač Denon DNP-800NE jsme mohli poslouchat v showroomu dovozce, kde hrál streamer v rámci sestavy s PMA-800NE, DCE-800NE a DP-450USB stejného výrobce, kde se poslouchalo buď přes Polk Signature S60e, Signature S55e, Signature S20e nebo Bowes&Wilkins 603. Propojeno bylo kabely InAkustik v čele s LS-1603 a odpovídajícími signálovými kabely. Srovnávat jsme mohli primárně s McIntosh MS500, případně digitální výstup přes Rotel RDD-1580).

V "Pink Panther Theme" Plase Johnsona ("Test Demo CD Vol. 1" | 2014 | STS Digital | STS-6111134) bylo znát, že v rámci své třídy hraje DNP-800NE s odhodlaně pevným basem, snaží se dodat i pocit fyzicky citelného šťouchnutí a na svou třídu má férovou kontrolu nad signálem, byť inklinuje spíše k menšímu objemu a lehce sušší, subtilnější prezentaci. Spořádanost basového spektra je ale vkusná.

Stejně jako u basů, i ve středním pásmu bylo na vokálech Anguse a Julie Stonových v "I´m Not Yours" ("Groove Into Bits Vol. 2" | 2014 | STS Digital | STS-6111132) znát pevné vedení a pocitově až překvapivě dobré zaostření. Hlasy zněly výrazně, byť i zde bylo jasně znát, že to jsou charakteristiky upřednostněné před pocitem těla a plnosti. V rámci své třídy je Denon vlastně až brilantní v čistotě, ale působí kvůli tomu lehce techničtějším dojmem.

To platí i pro mnohé cinkání v "The Drum Shop" (Siltech Percussion | "The Absolute Sound Reference Vol. 2" | 2016 | STS Digital | STS-6111152). Je ho objemově akorát, je vlastně až překvapivě konkrétní, ale inklinuje trochu k tvrdšímu stylu.

V "Gun Battle" Aarona Coplanda ("Dynamic Experience Classics" | 2014 | STS Digital | STS-6111139) se nám líbila verva a důraznost, s jakou se dostupný streamer do dynamicky náročných momentů pouští. Zvuk není orientován na velikost nebo takový ten uvolněný nadhled, spíše na přímočarou energičnost, ke které ale není co v rámci cenové úrovně dodávat - je to rozhodně dobré, zejména v kombinaci se zesilovačem stejné série.

"Don´t cry, it´s only rhythm" od Grace Jones ("Extended Dynamic Experience 1" | 2015 | STS Digital | STS-6111143) byla zahraná s civilností, s možná až snaživě analytickým zvukem, který je prostě nečekaně pevný a soustředěný - rozhodně víc, než byste u komponentu s cenou na hranici čtyřmístných cenovek čekali. Není to takový ten jemný, audiofilský detail s nadhledem, Denon jde přeci jen trošku přímočaře k věci, ale co do rozlišení je v dané ceně velmi dobrý.

Komplexní a místy až živočišná "Vuolgge Mu Mielde Bassivarrái" od Mari Boine ("Extended Dynamic Experience 2" | 2015 | STS Digital | STS-6111149) zněla přes Denon značně energicky, s dost dobrou čistotou a opět hlavně s muzikálním stylem, nikoliv s pro značku typickým spíše muzikálním, jemnějším laděním. Streamer je vlastně celkem civilní, v náročných pasážích je samozřejmě suverenita a čitelnost odpovídající ceně.

Verdikt

Streamer Denon DNP-800NE je velmi všestranným komponentem; vezmete-li v potaz jeho cenu, je s podivem, jak vysoká rozlišení a jaký rozptyl formátů je schopen "schroupat" a ještě k tomu nabídnout populární streamovací služby, takže svou oblíbenou hudbu můžete získat z mnoha míst.

Streaming je pak z jakéhokoliv zdroje také rychlý a stabilní, takže s přístrojem nebude otrava žít. Ve zvukovém ladění šli návrháři poněkud přímočarou cestou a dali tomuto komponentu (v částečné shodě se zbytkem řady 800) přímý, až analytický a trošku tvrdší zvukový charakter, jímž dokáže nabídnout pocit dobré detailnost i pěkné čitelnosti.

V rámci vstupní kategorie hi-fi je ale DNP-800NE slušně všestranným a přístrojem a nevložíte-li ho do sestavy s vysloveně ostřeji hrajícími reprosoustavami, neměl by nastat problém.

Denon DNP-800NE

Cena: 10 990 Kč

Podporované formáty (bez DRM) z PC/NAS či USB WAV (PCM) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit, MP3 (32-320 kb/s) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit, AAC (32-320 kb/s) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit, WMA (48-192 kb/s) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit, FLAC - 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit, Apple Lossless - 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit, DSD - 2,8 / 5,6 MHz

(bez DRM) z PC/NAS či USB WAV (PCM) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit, MP3 (32-320 kb/s) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit, AAC (32-320 kb/s) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit, WMA (48-192 kb/s) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit, FLAC - 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit, Apple Lossless - 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit, DSD - 2,8 / 5,6 MHz Podporované formáty - Internet radio MP3 (32-320 kb/s) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit, AAC (16-320 kb/s) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit, WMA (48-192 kb/s) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit

MP3 (32-320 kb/s) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit, AAC (16-320 kb/s) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit, WMA (48-192 kb/s) - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit Frekvenční rozsah 2 Hz – 50 kHz (-3 dB)

2 Hz – 50 kHz (-3 dB) Dynamický rozsah 108 dB (slyšitelné pásmo)

108 dB (slyšitelné pásmo) Odstup signál / šum 115 dB (slyšitelné pásmo)

115 dB (slyšitelné pásmo) Celkové harmonické zkreslení 0.0015 % (slyšitelné pásmo)

0.0015 % (slyšitelné pásmo) Analogový výstup fixní 1x (dvoukanálový)

1x (dvoukanálový) Analogový výstup variabilní 1x (dvoukanálový)

1x (dvoukanálový) Digitální výstup 1x (optický)

1x (optický) USB vstup 1x na čelním panelu

1x na čelním panelu Sluchátkový výstup 1x s regulací

1x s regulací IR Control výstup 1x

1x WiFi 2,4 GHz, 5 GHz / IEEE 802.11a/b/g/n

2,4 GHz, 5 GHz / IEEE 802.11a/b/g/n Spotřeba (provozní) 18 W

18 W Spotřeba (stand-by) 0.2 W

0.2 W Rozměry 434 x 107 (bez antén) x 312 mm

434 x 107 (bez antén) x 312 mm Hmotnost 3,9 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice