Denon DRA-800H: stereo Hi-Fi receiver a síťový streamer [test]

Denon se svým prvním stereo receiverem nabízí svůj charakteristický zvuk a design, to vše za dobrou cenu a s výbavou, v níž nechybí prakticky nic z analogového ani digitálního světa. DRA-800H je solidní alternativou ke konkurentům obdobného ladění, hraje charakteristickým stylem Denonu a dá se snadno poslouchat.

Plusy Výbava

Typický příjemný zvuk Denon

Stabilní ovládací platforma

Solidní výkon "uhraje" leckteré reprosoustavy

Ideální všestranné řešení pro dostupný stereo systém Minusy Zvuk je ve spodních oktávách měkčí a nemusí tak sedět ke každým reprosoustavám

Chybí kalibrace akustiky prostoru 8 /10 Hodnocení

Japonský Denon lze bez zaváhání zařadit mezi ta nejznámější jména v oboru audio elektroniky - jak by také ne, když na získání pověsti měla značka bezmála 110 let. Nikdy pak neuhnula od původní ideje nabízet elektroniku dostupnou pro (skoro) každého audiofila a tak i dnes vyrábí celou plejádu přístrojů, jejichž škála sahá od přenosných bezdrátových reproduktorů po opravdu seriózně pojaté komponenty pro stereo i domácí kino.

Nejnověji pak Denon zareagoval na poptávku po stereo receiverech, které spojují snahu o co nejlepší zvuk, typickou pro hi-fi zesilovače s komfortem a výbavou A/V zařízení.

Vzhled a konstrukce

Právě z A/V receiverů pak DRA-800H vychází jak konceptem, tak vzhledem. Jde o bezmála devítikilový komponent s šířkou 43,4 cm, hloubkou 33,9 cm a výškou 15,1 cm a klasickou firemní estetikou. Čelní panel definují tři hlavní prvky - vpravo velký ovladač pro regulaci hlasitosti, vlevo jeho menší kopie pro přepínání vstupů a mezi nimi se nachází veliký displej, který vás stejně jako u receiverů informuje všem více i méně podstatném. A stejně jako u receiverů, i tady displej "podtrhuje" linka desítky tenkých tlačítek, jimiž lze ovládat nejdůležitější funkce přístroje.

Čelní panel doplňuje ještě trojice potenciometrů tónových korekcí, výstup na sluchátka a USB port typu B pro datové paměti a mobilní zařízení. Celkové zpracování je velmi vkusné. Zbytek šasi pak taktéž připomíná A/V receiver, zejména skladbou konektorů na zadní straně.

V dolním patře se vedle napájecí zásuvky nachází dvě sady výstupních terminálů, které můžete použít pro bi-wiring i pro distribuci zvuku do další aktivní zóny. O kousek výš je anténa pro příjem FM / DAB rádia a ještě o kousek výš v úhledné linii vyvedené vstupně-výstupní konektory.

Pro běžné domácí použití se bude hodit pětice vstupů a jeden HDMI výstup, vše s podporou 4K 60 Hz 4:4:4 / HDR10 / HLG / BT.2020 obrazu a HDCP2.3 standardu, pokud by vám nestačily funkce obsažené v receiveru samém, můžete využít tři digitální vstupy (koaxiální a dva optické) a tři analogové vstupy (dva linkové a jeden pro gramofony s MM přenoskami).

Receiver má také dvě sady pre-out výstupů - jedna je označená jako Zone 2 a má řídit koncový stupeň (nebo třeba aktivní reprosoustavy apod.) v nějakém odlehlejším koutě vaší domácnosti, další dva pre-out konektory jsou monofonní a určené subwooferům. Spojení s lokální i globální sítí zajišťuje buď ethernetový konektor (přes ten se dá receiver také řídit v instalacích chytrých systémů) nebo dvojice antének, která zajistí také propojení přes Bluetooth rozhraní. Konektivitu doplňuje 3,5 mm jack pro externí senzor dálkového ovládání, to třeba kdybyste přístroj chtěli zavřít do skříňky.

Uvnitř pak pracuje klasický stereofonní zesilovač Denon - postavený z diskrétních součástek, nabízející výstupní výkon poctivých 100 Wattů na kanál do 8 ohm a s odstupem signálu a šumu přes 98 dB či celkovým udávaným harmonickým zkreslením pod 0,01%.

Důležitou součástí je digitální rozhraní se streamingem. Jsou tu všechny populární služby jako Spotify nebo TIDAL, jsou tu i internetová rádia TuneIn a multiroomový systém HEOS, díky němuž se dá receiver i dobře ovládat přes pohodlnou aplikaci.

Součástí DRA-800H je D/A převodník postavený na 32 bitovém čipu AKM v duálně diferenciálním zapojení, díky němuž zvládá receiver streamovat a z disků v předním USB portu přehrávat PCM signál až 24 bit / 192 kHz a DSD až 5,6 MHz.

Jak to hraje

Denon DRA-800H jsme mohli poslouchat v showroomu dovozce, kde hrál primárně jako jednotka sama o sobě, ale také s CD přehrávačem McIntosh MCD600. Poslouchalo se přes Sonus faber Sonetto I, Sonetto III a Sonetto VIII, ale také třeba přes Bowers&Wilkins 603 nebo 606. Vše bylo propojeno kabeláží InAkustik základních řad. Ke srovnání jsme měli třeba PMA-800NE nebo DCD-800NE či DNP-800NE, ale i nepřeberné množství komponentů McIntosh a Rotel.

Na nejhlubších frekvencích, uvozujících "Way Down Deep" Jennifer Warnes ("The Hunter" | 1992 | Private | 1005-82089-2) byla cítit charakteristická stopa "zvuku Denon" - měkčí ladění spolu s poměrně výrazným, nicméně nijak přebujelým objemem, basy nijak dramatické, spíše poklidně plynoucí a přesto velmi slušně zvládnuté. S ohledem na třídu je slušné i oddělení jednotlivých tónů, byť receiver dává přednost takové té houpavosti, uvolněnosti a vřelému doteku příjemnosti.

Příjemné ladění vládne také ve středním pásmu, hlas Eleanor McEvoy v "Leaves Me Wondering" ("System Solution" | 2019 | Nordost) zněl s klidnou jemností i vřelostí, kterou ale třeba až překvapivě jadrná přítomnost sykavek posazuje někam mezi zvuk multikanálových receiverů firmy z obdobné cenové třídy a základní řadu stereo komponentů s číslem 800. Čistota je pak solidní, srozumitelnost vokálu je v kategorii "do dvaceti" bez připomínek.

Přes jistý pocitový akcent středního pásma se v nejvyšších tónech, třeba u kovového cinkání v "Sex without Bodies" od Dave´s True Story ("AUDIO Digital Masters I" | 2010 | AUDIO | 01-10), DRA-800H vrací do klidných a jemných vod. Objemem jich je nicméně dost, nepůsobí nijak potlačeně. Denon se nesnaží o důkladnou analýzu nuancí, ale spíše o hladký, dobře integrovaný zvuk, z nějž nebudou čnít (a také neční) žádné nepříjemnosti. Je to zvukové ladění, které najdete i u dalších komponentů značky - je barevně bohaté a přitom kultivované.

Dynamika Guettovy "Love is Gone" ("Focal CD No. 8" | 2009 | Focal | 509999680442) byla snaživě energická a navzdory měkčímu vyznění bylo cítit slušnou porci energie. Nečekejte, že by vám Denon rozvibroval podlahu pod nohama makrodynamickou okázalostí, ale v kontextu zařízení této kategorie je dynamika na dobrém standardu a vysoký výkon umí "nakrmit" i větší reprosoustavy.

Ani z pohledu rozlišení se Denon nemusí před konkurencí - ať už to bude Onkyo, Yamaha nebo Marantz - nijak stydět. "A Rose for Me" od The Soundscapers ("FIM Super Sounds! III" | 2006 | FIM | FIM XR24 073) přehrál DRA-800H v jemnějším a měkčím hávem a přesto s čitelností a oddělením jednotlivých nástrojových linek na úrovni, kterou lze bez uzardění zařadit mezi dobré základní hi-fi se vším všudy.

Podání prostoru hudební scény by zajisté pomohlo, kdyby Denon integroval plnohodnotnou kalibraci, tak jak ji známe z jeho A/V receiverů - ale ani tak nebyla scéna v "Innocence" od Hoff Ensemble ("Polarity" | 2018 | 2L | 2L-145-SABD) nijak ostýchavá. Naopak, DRA-800H má poměrně velké proporce, oddělení a lokalizace jednotlivých nástrojů je dobrá, s pocitem pravolevého propojení scény bez nějakého zřetelného těžiště v prostředku stereo báze.

Na "That Man" od Caro Emerald ("Deleted Scenes from the Cutting Room Floor" | 2010 | Grandmono | 88697776142) bylo pěkné, že DRA-800H nijak nevytahuje do popředí zvukové limity nahrávky, ba naopak jako kdyby je dokázal aktivně potlačit a nechat vyznít jen hudbu s tím kouzlem jednoduchého poslechu Denon. Reprodukce je měkčí, kultivovaná, nikoliv ale jakkoliv strohá, plyne se svým tempem, s jemností a nenásilnou zábavností.

Verdikt

Denon se svým prvním stereo receiverem DRA-800H nabízí svůj charakteristický zvukový styl, nezaměnitelný design a to vše za dobrou cenu a s výbavou, v níž nechybí prakticky nic z analogového ani digitálního světa, takže Denon snadno pokryje každodenní nároky na poslech hudby i sledování filmů.

S lehce hutnějším, vřelejším basem, jasnými a maličko akcentovanými středy a klidnými, hladkými výškami se dobře poslouchá, aniž by sklouzl k přílišné opatrnosti - ba naopak si díky neúnavnému zvuku užijete stejně snadno hudbu (a to i tu se zvukovými limity, které DRA-800H s příjemnou lehkostí přechází) i filmy, u nichž možná nezažijete zemětřesení, ale přesto nebudete mít pocit chudého zážitku.

Celkově je DRA-800H solidní alternativou ke konkurentům obdobného ladění, hraje charakteristickým stylem Denonu a dá se snadno poslouchat.

Denon DRA-800H

Cena: 14 490 Kč

Zapůjčil: Eurostar Ostrava

Web výrobce, parametry a specifikace: Denon.cz

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice