Dexter: slavný seriálový vrah se vrací. Z první upoutávky vás bude mrazit

Když TV stanice Showtime oznámila návrat slavného seriálu Dexter, vzbudila velký rozruch. Prezident stanice Gary Levine se nechal slyšet, že Dexter byl výjimečný seriál nejen pro fanoušky, ale také pro stanici Showtime. A tak se vrací k slavné seriálové postavě, protože prý vymysleli skutečně kreativní nápad, který si Dexter zaslouží. Ostatně v roce 2013, kdy se seriál uzavíral osmou sezónou, tak asi nikdo nečekal, že Dexter skočí jako.... dřevorubec.

Pro ty, kdo seriál neznají. Hlavním hrdinou je Dexter, sériový vrah pracující jako forenzní expert u miamské policie. Ve dne vraždy vyšetřuje a v noci je páchá. Zpětně to možná přijde zvláštní, ale Dexter rychle získal miliony fanoušků. Seriál mimo jiné získal prestižní ocenění Zlatý globus a Emmy.

TV stanice Showtime oznámila, že vznikne deset nových epizod seriálu Dexter. V upoutávce vidíte Dextra tam, kde skončil... v mrazivé Kanadě.

Aby návrat Dextra stál za to, tak se vrací také původní scénárista a producent Clyde Philips, který natočil první čtyři série (poté co odešel, šla kvalita dolů). V hlavní roli Dextera Morgana samozřejmě uvidíme herce Michaela C. Halla. V deváté sezóně se objeví také populární Clancy Brown a David Magidoff

Nutno také dodat, že Dexter má i knižní podobu – vyšlo celkem deset knih. Ve videu si můžeme připomenout také parádní úvodní titulky, které diváka provází každodenní ranní Dextrovou rutinou.