Disney+ bude zdražovat a stejně jako Netflix zasáhne proti sdílečům

The Walt Disney Company zveřejnila výsledky za třetí fiskální čtvrtletí a s její streamovací divizí to sice nevypadá pozitivně, ale není to taková hrůza jako před rokem.

Tržby se meziročně zvýšily o 9 % na 5,5 miliardy dolarů, provozní ztráta se snížila z miliardy na 512 milionů. Navíc je vidět i příznivý trend oproti druhému čtvrtletí, kde Disney na streamingu také utržil 5,5 miliardy, ale se ztrátou 659 milionů dolarů.

Firma přiznává, že si meziročně polepšila díky zvýšení cen předplatného a zároveň snížení výdajů na marketing a akvizici obsahu. Explicitně zmiňuje již dříve probíranou ztrátu práv na indickou kriketovou ligu IPL, což je v tamním regionu nejpopulárnější sport.

To ale také způsobilo dramatický pokles předplatitelů služby Disney+ Hotstar, která funguje v Indii, Indonésii, Malajsii a Thajsku. Oproti loňskému roku přišla o 12,5 milionu (24 %) platících diváků, aktuálně jich je 40,4 milionu. Zároveň jde ale o nejméně lukrativní cílovou skupinu, protože z jednoho abonenta Hotstaru má Disney v průměru jen 0,59 dolaru měsíčně, zatímco u Disney+ Core je to 6,58 dolaru.

Vtipně pak působí to, že firma až doposud vždy sčítala předplatitele služby Disney+ Core dostupné na západě včetně Česka a Disney+ Hotstaru fungujícího jen v jihovýchodní Asii. Hodilo se to pro poměřování sil s 238milionovým Netflixem. Jenže propad Hotstaru by pak vrhl stín na celé Disney+, a tak cifršpioni Disneyho tentokrát tyto služby nesčítali.

Najednou se tak firma chlubí, že předplatitelská základna Disney+ Core meziročně vyrostla o 1 % na 105,7 milionu. V USA a Kanadě sice ztratila 300 tisíc lidí, ale vyvážil to zbytek světa.

Už v předchozím čtvrtletí firma avizovala další zdražování. To nastane nejprve 12. října v USA. Tarif s reklamou zůstane na 8 dolarech měsíčně, ten bez ní ale zdraží o 3 dolarů na celkových 14.

V Česku a dalších evropských zemích se ceny zvýší až 1. listopadu. Doteď stálo měsíční předplatné 199 Kč, roční 1990 Kč. Nově to bude 239 Kč, resp. 2390 Kč. V listopadu do Evropy zamíří i tarif s reklamou, v Česku ale zatím dostupný nebude.

Konec sdílení hesel

A plány už má i na příští rok. V konferenčním hovoru se Bob Iger, šéf The Walt Disney Company, několikrát zmínil o tom, že v kalendářním roce 2024 firma upraví politiku sdílení hesel, což by mělo pomoci budoucím finančním výsledkům.

„Rád bych také poznamenal, že aktivně zkoumáme způsoby, jak vyřešit sdílení účtů, a hledáme nejlepší možnosti, jak by mohli předplatitelé sdílet své účty s přáteli a rodinou. Ještě letos začneme doplňovat naše smlouvy s předplatiteli o další podmínky týkající se zásad sdílení a někdy v roce 2024 zavedeme praktiky, která povede k monetizaci,“ řekl Iger.

Pořad si náš podcast věnovaný mj. sdílení Netflixu 👇🏻

K podobnému kroku se už uchýlil také Netflix. Ten zasáhl proti sdílení účtů tak, že domácnosti navíc využívající televizní aplikaci si musí připlatit. K tarifu Standard lze přidat jednu extra domácnost, k vyššímu Premium pak až dvě. Příplatek za každou je 79 Kč. Jak se ke sdílení postaví Disney+, zatím není jasné.