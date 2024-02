Disney+ jde ve šlépějích Netflixu. Zaklekne na sdíleče a za další domácnosti bude chtít příplatek

The Walt Disney Company ohlásila finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí roku 2024. Nás jako vždy zajímá hlavně streamovací divize. Ta utržila 5,5 miliardy dolarů, o 15 % více než před rokem. A podařilo se jí snížit provozní ztrátu z 984 na 138 milionů. V průběhu letošního roku by se už konečně chtěla dostat do plusu.

Firma totiž má plán, jak zvýšit počet předplatitelů služeb, a tím i příjmy. Pposledně ohlásila, že zasáhne proti sdílení. V USA a Kanadě již uživatelům dorazily nové podmínky platné od 14. března 2024, které mění definici domácnosti a zakazují sdílení účtu mezi různými adresami. Týkat se to bude všech tamních streamů, tedy Disney+, Hulu a sportovního ESPN+.

Finanční ředitel Hugh Johnston potvrdil, že Disney+ v létě nabídne možnost připlatit si za sdílení v dalších domácnostech. Firma tak aplikuje stejnou politiku jako Netflix, který od loňska umožňuje rozšířit tarif až o dvě další adresy, každou za 79 Kč. Disney+ zatím ceny neoznámilo, ale chystá i další trik okopírovaný od konkurence. Ony extra domácnosti se budou moci z původního tarifu vyvázat a založit si samostatný s přesunem veškerého nastavení.

V tuto chvíli ale nevíme, jestli nové možnosti sdílení zamíří i do zemí mimo Severní Ameriku. Do Evropy ještě ovšem nové podmínky používání nedorazily.

Společnost ale určitě nebude chtít příliš otálet, protože oblíbenost jí klesá. Základní Disney+ v USA a Kanadě má 46,1 milionu předplatitelů, ve zbytku světa 65,2 milionu a v obou regionech oproti předchozímu čtvrtletí ztratila jedno procento abonentů. Netflix přitom výrazně rostl.

Dařilo se jen Disney+ Hotstar nabízenému v Indii, Indonésii, Malajsii a Thajsku, ale ten není finančně tak zajímavý. Zatímco v Severní Americe má Disney+ v průměru 8,15 dolaru na předplatitele, ve zbytku světa je to 5,91 dolaru a v zemích s Hotstarem jen 1,28 dolaru.