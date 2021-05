Disney+ má 103,6 milionu předplatitelů, ale zpomaluje. Dostupnost v ČR je stále nejasná

The Walt Disney Company ukončila druhé fiskální čtvrtletí tržbami ve výši 15,6 miliardy dolarů a čistým ziskem 912 milionů. V prvním případě si meziročně pohoršila o 13 %, ve druhém naopak vyrostla o 95 %. Analytici očekávali lepší výsledky, to také zapříčinilo 4% pokles ceny akcií.

Covid zahýbal s hospodařením firmy, která je z velké části závislá na miliardových tržbách z kin a příjmů ze zábavních parků. V posledním roce se proto silně upínala k domácí zábavě – video streamingu. Jak ale analytici upozorňují, situace se s postupným uvolňováním protipandemických opatření bude zase obracet.

Nebo se spíš už obrací. Očekávali totiž, že streamovací služba Disney+ bude mít již něco přes 109 milionů předplatitelů, nakonec je to ale „jen“ 103,6 milionu, o bezmála 9 milionů více oproti prvnímu účetnímu čtvrtletí. Lidé už prý nechtějí být zavření doma u televize, proto streaming roste pomaleji i přes atraktivní obsah, který Disney+ pravidelně servíruje. Nedávno skončily dva marvelovské seriály WandaVision a The Falcon and the Winter Soldier. Na cestě jsou Loki a pak The Book of Boba Fett ze světa Star Wars.

Šéf Disneyho Bob Chapek ale přesto může být s výsledky spokojený. Firma totiž původně očekávala, že by mohla mít až 90 milionů předplatitelů ke konci roku 2024, nakonec to stihla za rok od spuštění. Teď počítá, že se do konce roku 2024 dostane na 230 až 260 milionů předplatitelů.

Pomoci mají různé balíčky služeb (zejména v USA kombinace Disney+, Hulu a ESPN+) i pokračující mezinárodní expanze. Právě při zveřejňování finančních výsledků firma obvykle oznámí, kam se Disney+ vydá příště. A ne, Česko ani Slovensko to zatím nebudou. Prvního června se služba otevře v Malajsii, posledního pak v Thajsku. Podle dva roky staré roadmapy mělo Disney+ ve východní Evropě odstartovat na podzim 2021, takže k žádnému uspíšení nejspíš nedojde, covid necovid.