Disney ovládne celé Hulu. Může vzniknout jedna velká streamovací služba

Společnost Walt Disney Company kupuje zbývající podíl v americké streamovací službě Hulu. Už dříve ji většinově ovládala, ale nyní získá i poslední třetinový podíl a stane se jejím stoprocentním majitelem. Pro české diváky to znamená, že katalog Hulu by časem mohl být dostupný v celé své šíři i u nás skrze Disney+, vedení Disney naznačilo, že chce své služby sloučit do jedné aplikace.

Obchod ještě není uzavřený, obě společnosti zatím oznámily záměr prodeje. Poslední třetinový podíl v Hulu by Disney mělo získat za 8,61 miliardy dolarů, konečná cena může být nakonec vyšší. V současnosti se finalizují detaily a podpis by měl nastat v prosinci.

Vztahy Disney a Hulu jsou úzce propletené už několik let, o pohlcení se spekulovalo delší dobu. Začátkem letošního roku to však vypadalo, že Disney své plány na odkup posledního podílu vzdá. Pro pochopení situace je třeba se podívat na historii obou firem.

Disney se vkradl postupně

Hulu vzniklo v roce 2007 jako společná platforma pro streamování filmů a seriálů tří velkých mediálních společností - 21st Century Fox, Comcast a Time Warner. V roce 2009 k nim vstoupila i Walt Disney Company s cílem nabízet na Hulu pořady ze svého impéria.

Disney pak v březnu 2019 korporaci 21st Century Fox pohltilo, čímž slavný mediální korporát fakticky zanikl. Během procesu Disney získalo i 60procentní podíl, který 21st Century Fox v Hulu drželo. Následně v dubnu stejného roku Disney odkoupilo 10procentní podíl od WarnerMedia (přejmenovaný Time Warner) a stalo se majoritním vlastníkem Hulu. Poslední třetinový podíl stále zbýval Comcastu.

To byla doba, kdy už se americké mediální společnosti zaměřovaly na vlastní platformy a společná, kterou představovalo Hulu, pro ně přestala být atraktivní. Je to trend, který pokračuje dodnes, pod hlavičku Comcast spadá například služba Peacock, kam firma odklonila pořady od NBCUniversal. Warner, dnes transformovaný do Warner Bros.Discovery má zas Max (u nás stále existující jako HBO Max).

Kombinace obsahu je cesta

Už v roce 2019 se divoce spekulovalo, jaký osud Hulu potká. Služba je dostupná jen za oceánem, kde sice dlouho rostla, ale chyběla vize, co s ní dál. Disney si mezitím, opět v roce 2019, spustilo vlastní službu Disney+ a čekalo se, že Hulu eventuálně pohltí celé.

Jenže tím se dostáváme do letošního roku, kdy Disney není zrovna finančně ve formě. Disney+ měl být jeden z hlavních motorů na peníze, avšak služba začátkem roku poprvé ztratila předplatitele a šéf podniku Bob Iger se nechal slyšet, že Hulu klidně raději prodá. Myšlenka ho opustila poměrně rychle, protože hned o několik týdnů později zase říkal, že „byznys Hulu velmi pečlivě prověřuje”.

„Měl jsem teď tři další měsíce, abych si to pořádně prostudoval a vymyslel, co je nejlepší cestou k růstu tohoto byznysu. Je jasné, že kombinace obsahu na Disney+ s obecnou zábavou je z pohledu předplatitelů velmi pozitivní,” uvedl Iger v květnu a tím nastínil, jakým směrem se chce vydat. Disney totiž v USA nabízí balíček, který zahrnuje právě Hulu, Disney+ a službu ESPN+. Po tomto oznámení odstartovaly námluvy o koupi zbývajícího podílu v Hulu.

Hulu konečně i v Česku?

Takže Disney teď bude vlastnit celé Hulu. Jak přesně s ním naloží, teprve oznámí. Podle serveru Variety byli investoři z Wall Street přesvědčeni, že Disney nikdy Hulu neexpandoval do Evropy proto, aby nezvýšil jeho hodnotu. Teď ovšem k tomu konečně bude mít prostor a podle amerických médii se přesně tohle stane.

Nejpravděpodobnější scénář je, že Disney+ se prostě s Hulu sloučí. Pro Disney není důvod držet obě platformy odděleně, když v obou bude vlastnit stoprocentní podíl. Možná bude existovat verze předplatného jen Disney+ a pak další Disney+ s Hulu, avšak Iger řekl, že chce mít všechno své streamování v jedné aplikaci.

Pro české diváky to znamená, že by se ke katalogu Hulu konečně mohli dostat v celé jeho šíři. Už nyní mají k dispozici některé pořady z Hulu na Disney+, jiné jako Příběh služebnice jsou zase k dispozici na HBO Max, ale Disney určitě bude své produkty konsolidovat.