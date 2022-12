Tyto filmy byly v roce 2022 na českém Disney Plus nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

30. místo | Sám doma 2: Ztracen v New Yorku Malého Kevina tentokrát nezapomenou doma, ale ztratí se až na letišti. Zatímco jeho rodina pokračuje na vysněnou dovolenou do Miami, malý chlapec omylem odlétá do New Yorku. Zpočátku je vylekaný, ale když má u sebe všechny otcovy peníze, ubytuje se v nejdražším hotelu a začne si užívat vánoční pohodu. Ještě netuší, jaké nepříjemné setkání ho čeká. Hodnocení IMDb: 68 % Žánr: Komedie

Původní název: Home Alone 2: Lost in New York

Režie: Chris Columbus

Hrají: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Catherine O'Hara, Daniel Stern, John Heard, Devin Ratray, Hillary Wolf

Původ a premiéra: USA, 1992

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

29. The Kardashians Rodina, kterou u nás známe nesrovnatelné méně než diváci v její mateřské Americe, umožní v tomto seriálu nahlédnout do svého života. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall a Kylie chtějí před kamerami odhalit pravdu, která se ukrývá za bulvárními titulky novin. Hodnocení IMDb: 48 % Žánr: Reality-show

Hrají: Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kris Jenner, Kylie Jenner, Kim Kardashian West, Scott Disick

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 49 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

28. Pinocchio Hrané zpracování slavné pohádky o dřevěné loutce, která se vydá na napínavé dobrodružství, aby se stala chlapcem. Cesta za životní změnou a poučením však nebude jednoduchá. Hodnocení IMDb: 51 % Žánr: Fantasy filmy

Režie: Robert Zemeckis

Hrají: Benjamin Evan Ainsworth, Tom Hanks, Luke Evans, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco, Kyanne Lamaya, Jaquita Ta'le, Lewin Lloyd, Giuseppe Battiston

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

27. Ledové království Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena. Chce najít svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti se setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, s mýtickými trolly i legračním sněhulákem Olafem. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Frozen

Režie: Chris Buck

Hrají: Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Josh Gad, Santino Fontana, Alan Tudyk, Ciarán Hinds

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

26. Strážci Galaxie: Sváteční speciál Speciální krátký film ze světa Strážců galaxie nás vrhne do víru Vánoc. Drax a Mantis se rozhodnou potěšit Petera Quilla, který je stále v depresi po ztrátě Gamory. Napadlo je, že unesou jeho oblíbeného herce Kevina Bacona a dají mu ho jako vánoční dárek. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Režie: James Gunn

Hrají: Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Rhett Miller, Murry Hammond, Ken Bethea, Philip Peeples

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 44 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

25. Predátor: Kořist Film se odehrává ve světě národa Komančů na počátku 18. století. Je příběhem mladé ženy, schopné bojovnice, která se zoufale snaží ochránit svůj lid před hrozícím nebezpečím. Pronásleduje svou kořist a nakonec se jí postaví. Ukáže se ale, že je to vysoce vyvinutý mimozemský predátor s technicky vyspělým arzenálem, což vyústí v krutý a děsivý souboj mezi oběma protivníky. Páté pokračování série vyšlo třicet pět let od premiéry prvního legendárního Predátora s Arnoldem Schwarzeneggerem. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Prey

Režie: Jeremy Marinas

Hrají: Amber Midthunder, Dakota Beavers, Dane DiLiegro, Stormee Kipp, Ray Strachan, Michelle Thrush, Julian Black Antelope, Stefany Mathias, Nelson Leis, Bennett Taylor, Mike Paterson

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 100 minut Recenze filmu Predátor: Kořist. Předem ho neodepisujte, po legendární jedničce je zatím nejlepší Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

24. Obi-Wan Kenobi Děj seriálu se odehrá deset let po událostech filmu Star Wars: Pomsta Sithů. Tam byl Obi-Wan Kenobi svědkem odklonu svého učedníka Jediho Anakina Skywalkera na temnou stranu síly – stal se z něj Darth Vader. Nyní Obi-Wan žije na Tatooine a dohlíží na malého chlapce Luka Skywalkera. Již brzy ho ale povinnosti odvanou znovu do víru boje proti Impériu a jeho bývalému učedníkovi, který propadl Temné straně síly. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Rupert Friend, Moses Ingram, Sung Kang

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 56 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

23. Avatar Příběh se odehrává v budoucnosti na planetě Pandora, kde lidé ze Země objeví vzácnou horninu a rozhodnou se ji vytěžit. V cestě jim však stojí místní domorodci Na’vi. Aby pozemšťané získali jejich důvěru, vytvoří umělé tvory avatary, kteří vzhledem odpovídají obyvatelům planety, ale je do nich přenášeno lidské vědomí. Hlavní hrdina, ochrnutý mariňák Jake, se tak v zapůjčené podobě dostává k místnímu kmeni Omaticaya. Brzy prohlédne zpupné chování lidí, pozná kouzlo života v symbióze s přírodou a zamiluje se do dcery náčelníka Neytiri. V rozhodujícím boji o budoucnost planety se proto postaví na stranu Na’vi. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: James Cameron

Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Wes Studi, Laz Alonso, Dileep Rao

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 162 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing), Rakuten (dabing)

22. Zoufalé manželky Komediální seriál se odehrává v ulici Wisteria Lane na předměstí fiktivního amerického města Fairview v Eagle State. Přináší humorný pohled na typické americké předměstí, kde intimní životy žen v domácnosti nejsou vždy takové, jaké se zdají na první pohled. Pilotní díl v USA sledovalo hned 23 milionů diváků. Mysteriózní drama je výborně obsazené, potěší, že nikdy nesklouzlo na úroveň jihoamerických telenovel. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Desperate Housewives

Hrají: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria, Ricardo Chavira, Doug Savant, James Denton

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

21. Hokus pokus 2 Je to už dvacet devět let, co někdo zapálil svíci s černým plamenem a přivedl tak zpět k životu sestry ze 17. století, které prahnou po pomstě. Nyní to jsou tři středoškolské studentky, které musí před svítáním v předvečer svátku všech svatých zabránit nenasytným čarodějnicím, aby způsobily v Salemu novou spoušť. Hodnocení IMDb: 60 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Hocus Pocus 2

Režie: Anne Fletcher

Hrají: Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy, Whitney Peak, Belissa Escobedo, Lilia Buckingham, Froy Gutierrez, Sam Richardson, Doug Jones, Tony Hale, Hannah Waddingham

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

20. Rakeťák Vesmírný ranger Buzz Rakeťák se po letech snaží vrátit domů. Setká se ale s armádou nelítostných robotů pod velením Zurga, kteří se mu snaží ukrást zdroj paliva. Příběh skutečného astronauta, který inspiroval hračku Buzze Rakeťáka. Hodnocení IMDb: 60 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Lightyear

Režie: Angus MacLane

Hrají: Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi, Peter Sohn, Uzo Aduba, James Brolin

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

19. Ledové království II Královna Elsa po zrušení strašlivé kletby věčné zimy nyní vládne poklidnému království Arendelle a užívá si šťastného života se svou sestrou, princeznou Annou. Melodický hlas jí však nedá spát a zve ji do tajemného kouzelného lesa, o kterém sestrám kdysi dávno vyprávěl jejich otec. Vydá se proto s přáteli za hlasem do neznáma. Hodnocení IMDb: 68 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Frozen II

Režie: Chris Buck

Hrají: Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Josh Gad, Sterling K. Brown, Evan Rachel Wood, Ciarán Hinds

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), iTunes (dabing), Rakuten (dabing)

17. Sám doma Devítiletý Kevin zůstane doma sám, poté co jeho početná rodina odcestuje na Vánoce do Paříže a zapomene na něj. Zprvu má radost, dokud ale nezjistí, že si na dům dělají zálusk zloději. Když však dvojice neohrabaných lupičů dorazí, zjistí, že odvážný kluk je připraven bránit své území. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Komedie

Původní název: Home Alone

Režie: Chris Columbus

Hrají: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O'Hara, Roberts Blossom, Devin Ratray

Původ a premiéra: USA, 1990

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

16. Mandalorian Děj se odehrává šest let po pádu Impéria a před vznikem Prvního řádu. Sledujeme osudy osamělého pistolníka ve vzdálených končinách galaxie, daleko od autority Nové republiky. Sci-fi seriál Mandalorian nabízí výběr toho nejlepšího ze světa Star Wars. Funguje ale také samostatně jako výborný westernový sci-fi seriál. Takže i když o fenoménu Hvězdných válek nic nevíte, zde máte šťavnatou a vydatnou ochutnávku plnou výborných hereckých výkonů. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: The Mandalorian

Režie: Dave Filoni

Hrají: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Omid Abtahi

Původ a premiéra: USA, 2019 Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

15. Živí mrtví Seriál Živí mrtví zachycuje strhující lidské drama, které rozpoutala zombie apokalypsa. Točí se kolem skupinky, která přežila virovou epidemii, a pod vedením zástupce šerifa Ricka Grimese cestuje napříč americkou Georgií ve snaze najít nový bezpečný domov. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Hororové seriály

Původní název: The Walking Dead

Hrají: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Lauren Cohan, Steven Yeun, Danai Gurira, Melissa McBride, Alanna Masterson

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), HBO Max (dabing a titulky), Prima Videopůjčovna (dabing)

14. Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství Multivesmír je v totálním rozkladu. Doctor Strange se spojí se záhadnou dospívající dívkou ze svých snů, která dokáže cestovat napříč světy. Musí společně bojovat proti mnoha hrozbám, včetně verzí sebe sama z jiných vesmírů, které hrozí vyhubit miliony lidí. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Režie: Sam Raimi

Hrají: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Jett Klyne, Julian Hilliard

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 126 minut Recenze filmu Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Sam Raimi a jeho návrat k hororovému a komiksovému žánru Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

13. Proměna Mei Lee je sebevědomá, ke svému věku přiměřeně ztřeštěná třináctiletá dívka. Na jednu stranu chce zůstat poslušnou dcerou své matky, na straně druhé je chaos dospívání. Když je rozrušená, což se v této situaci stává poměrně často, samovolně se proměňuje v obří červenou pandu… Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Turning Red

Režie: Domee Shi

Hrají: Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Maitreyi Ramakrishnan, Hyein Park, Orion Lee, Wai Ching Ho

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

12. Auta Auta jsou vysokooktanovou dobrodružnou komedií o tom, že opravdová radost ze života nečeká za cílovou rovinkou, ale na cestě k ní. Začínající, ale velmi ambiciózní sporťák Blesk McQueen se během cesty na nejdůležitější závod kariéry nečekaně zatoulá do zapadlého městečka Kardanová Lhota u Dálnice 66. Tady potkává Sally, Buráka, doktora Hudsona a další prazvláštní auta, která mu pomáhají uvědomit si, že na světě existují i důležitější věci než trofeje a sláva. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Cars

Režie: John Lasseter

Hrají: Owen Wilson, Paul Newman, Bonnie Hunt, Larry the Cable Guy, Cheech Marin, Tony Shalhoub, Guido Quaroni

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing), iTunes (dabing), Rakuten (dabing)

11. Taková moderní rodinka Pohled do každodenního života rozvětvené rodiny. Smích, dojetí, ale i trapné situace či smutné okamžiky jsou zachyceny jako dokumentární seriál. Rodiče Phil a Claire touží po upřímném vztahu se svými třemi dětmi, které mají ale na společné soužití výrazně jiný názor. Claiřin otec Jay a jeho latinskoamerická manželka Glorie spolu vychovávají dva syny. Jayův homosexuální syn Mitchell a jeho partnerka Cameron adoptovali malou asijskou holčičku. Všichni tvoří šťastnou heterosexuální, homosexuální, tradiční a multikulturní rodinu. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Modern Family

Hrají: Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Sarah Hyland

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

10. Andor Seriál vypráví o dobrodružství povstaleckého špióna Cassiana Andora. Snaží se bojovat proti Impériu pomocí záškodnických akcí, které mají vrátit naději do Předaleké galaxie. Je to příběh o vznikající vzpouře proti Impériu a o tom, jak se do ní zapojili lidé a planety. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Star Wars: Andor

Hrají: Diego Luna, Alan Tudyk, Stellan Skarsgard, Kyle Soller, Adria Arjona, Fiona Shaw, Joplin Sibtain, James McArdle, Alex Ferns, Rupert Vansittart, Gary Beadle

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 40 minut Seriál Andor na Disney Plus: pomalý rozjezd ukrývá zajímavý počin ze světa Star Wars Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

9. Zootropolis: Město zvířat Zootropolis je metropole, ve které žijí nejrůznější zvířata. Když se Judy Hoppsová stane prvním králíkem, který se přidá k policejnímu sboru, rychle zjistí, jak těžké je prosazovat zákon. Judy je odhodlaná se osvědčit a chopí se příležitosti vyřešit záhadný případ. Bohužel to znamená spolupracovat s prohnaným lišákem Nickem. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Zootopia

Režie: Byron Howard

Hrají: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Shakira, Idris Elba, Octavia Spencer, J.K. Simmons, Alan Tudyk

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

8. She-Hulk: Neuvěřitelná právnička Právnička Jennifer Walters získá stejné schopnosti jako její bratranec Bruce Banner, kterého zná celý svět jako Hulka. Dokáže se s nimi vyrovnat a fungovat dál v osobním i profesním životě? Hodnocení IMDb: 52 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: She-Hulk: Attorney at Law

Hrají: Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Jameela Jamil, Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass, Renée Elise Goldsberry, Tim Roth

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

7. Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa Dcera havajského náčelníka se vydává na oceán, aby pomohla svému kmenu, který bojuje o přežití. Když rybáři na jejím ostrově nemohou chytit žádné ryby a přijdou i o úrodu, dozví se, že pohromu způsobil Maui, který ukradl srdce bohyně Te Fiti. Vaiana musí přesvědčit Mauiho, aby srdce vrátil, a tak se vydá na epickou cestu napříč Pacifikem. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Moana

Režie: Ron Clements

Hrají: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House, Temuera Morrison, Jemaine Clement, Nicole Scherzinger, Alan Tudyk

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (dabing), Rakuten (dabing)

6. M*A*S*H Legendární seriál M*A*S*H patří v oblasti komediální televizní tvorby mezi to nejlepší. Výborná komedie z prostředí mobilní vojenské nemocnice uprostřed války v Koreji dává nahlédnout do každodenního života postav lékařů, sester a vojáků. Postavy seriálu čekají v prostředí války mnohdy i velmi dramatické momenty, i přesto je ale dokáží prožít s nadsázkou a humorem. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Alan Alda, Mike Farrell, Loretta Swit, Jamie Farr, Harry Morgan, David Ogden Stiers, Kellye Nakahara

Původ a premiéra: USA, 1972

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing)

5. Griffinovi Vítejte u Griffinových, na první pohled spokojené, ale v jádru jinak rozpadající se klasické americké rodinky. Každé ze tří dětí by z ní nejraději uteklo pryč. A do toho ještě mluvící pes… Animovaný seriál je ujetý, zvrácený, politicky nekorektní – ale současně zatraceně milý. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Family Guy

Hrají: Seth MacFarlane, Alex Borstein, Mila Kunis, Seth Green

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

4. Chirurgové Meredith Greyová, dcera slavné lékařky, se dostává do prestižního programu. Cílem tohoto programu je vychovat nejlepší operatéry. Meredith si brzo najde mezi konkurenty přátele – ambiciózní Christinu, roztržitého George a Izzie a sebestředného Alexe. Nečekaně se také zamiluje do místního doktora, čímž na sebe přivolá řadu problémů. V programu obstojí jen ti nejlepší a je na Meredith, aby dokázala, že mezi ně patří. Populární seriál těží z nejen z obliby lékařského prostředí, ale také kvalitního scénáře a dobrý hereckých výkonů. Romanticky dramatický seriál staví také na reálném a uvěřitelném vykreslení hlavních hrdinů. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Grey's Anatomy

Hrají: Ellen Pompeo, Justin Chambers, James Pickens Jr., Chandra Wilson, Vanessa Bell Calloway

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

3. Encanto Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím kolumbijském horském městečku, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel. Magie obklopující Encanto se začne vytrácet a Mirabel zjistí, že právě ona by mohla být poslední nadějí své výjimečné rodiny. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Animované filmy

Režie: Byron Howard

Hrají: Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie Cepeda, Carolina Gaitán

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing), Rakuten (dabing)

2. Jak jsem poznal vaši matku Padesátiletý Ted Mosby si v roce 2030 sedne se svými dětmi a vypráví jim příběh o tom, jak se seznámil s jejich matkou. Pětice přátel z New Yorku – Marshall, Lily, Robin a Barney – prožívá různé strasti i radosti spojených s jejich přátelstvím a láskou. Děj sitcomu je zasazen do prostředí New Yorku a bývá někdy popisován jako „Přátelé 21. století“. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: How I Met Your Mother

Hrají: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan, Cristin Milioti, Lyndsy Fonseca

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

1. Simpsonovi Natvrdlý lenoch Homer, pedantská Marge, drzounský Bart, přechytralá Líza a roztomilá Maggie – to jsou členové rodiny nejslavnějšího a nejpopulárnějšího animovaného seriálu. Odehrává se v průměrném americkém městečku Springfield a sleduje dovádění a každodenní dobrodružství rodiny Simpsonových. Od počátku se seriál stal ikonou popkultury a přilákal stovky celebrit, které v něm hostují. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Animované seriály

Původní název: The Simpsons

Hrají: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Hank Azaria, Stellan Skarsgard, Harry Shearer

Původ a premiéra: USA, 1989

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)