Nejlepší filmy a seriály na Disney+ v roce 2023. Všechny mají český dabing nebo titulky

Tyto filmy a seriály byly v roce 2023 na Disney Plus mezi českými diváky nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

29. Malá mořská víla Malá mořská víla je oblíbený příběh Ariel, krásné a zvídavé mladé mořské víly toužící po dobrodružství. Nejmladší a zároveň nejsvéhlavější z dcer krále oceánů Tritona touží poznat svět na souši, a tak vyplouvá na hladinu. Při jedné z takových výprav se zamiluje do šarmantního prince Erika. Přestože mají mořské víly zapovězeno stýkat se s lidmi, Ariel se rozhodne poslechnout své srdce. Uzavře dohodu se záludnou mořskou čarodějnicí Uršulou, která jí sice umožní poznat život na souši, ale ve skutečnosti tajně usiluje o Arielin život a o královskou korunu jejího otce. Hodnocení Kinobox.cz: 54 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Little Mermaid

Režie: Rob Marshall

Hrají: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, Noma Dumezweni, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Art Malik, Jessica Alexander, Emily Coates

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 135 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

27. Proměna Mei Lee je sebevědomá, ke svému věku přiměřeně ztřeštěná třináctiletá dívka. Na jednu stranu chce zůstat poslušnou dcerou své matky, na straně druhé je chaos dospívání. Když je rozrušená, což se v této situaci stává poměrně často, samovolně se proměňuje v obří červenou pandu… Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Turning Red

Režie: Domee Shi

Hrají: Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Maitreyi Ramakrishnan, Hyein Park, Orion Lee, Wai Ching Ho

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

26. Ledové království II Královna Elsa po zrušení strašlivé kletby věčné zimy nyní vládne poklidnému království Arendelle a užívá si šťastného života se svou sestrou, princeznou Annou. Melodický hlas jí však nedá spát a zve ji do tajemného kouzelného lesa, o kterém sestrám kdysi dávno vyprávěl jejich otec. Vydá se proto s přáteli za hlasem do neznáma. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Frozen II

Režie: Chris Buck

Hrají: Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Josh Gad, Sterling K. Brown, Evan Rachel Wood, Ciarán Hinds

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), iTunes (dabing), Rakuten (dabing a titulky)

24. Ant-Man a Wasp: Quantumania Superhrdinští parťáci Scott Lang a Hope van Dyne spolu s Hopeinými rodiči Janet van Dyne a Hankem Pymem a Scottovou dcerou Cassie Langovou prozkoumávají kvantovou říši. Setkávají se s podivnými novými tvory a vydávají se na dobrodružství, které je posune za hranice toho, co považovali za možné. Hodnocení Kinobox.cz: 50 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Režie: Peyton Reed

Hrají: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Corey Stoll, Bill Murray, Michael Pena, William Jackson Harper, David Dastmalchian

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 125 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

22. Futurama Co se stane, když se do budoucnosti dostane člověk, jehož první, druhé a třetí jméno je Zkrachovalec, Nicka a Smolař? Poslíček, který na konci 20. století v New Yorku rozváží pizzu, byl nevědomky na tisíc let kryogenicky zmrazen. Najde práci v Planet Express, meziplanetární doručovací společnosti v retrofuturistickém 31. století. Futurama je kultovní televizní seriál od tvůrců neméně legendárních Simpsonových. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Animované seriály

Hrají: Billy West, John DiMaggio, Katey Sagal, Phil LaMarr, Lauren Tom, Tress MacNeille, David Herman

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

21. Avatar Příběh se odehrává v budoucnosti na planetě Pandora, kde lidé ze Země objeví vzácnou horninu a rozhodnou se ji vytěžit. V cestě jim však stojí místní domorodci Na’vi. Aby pozemšťané získali jejich důvěru, vytvoří umělé tvory avatary, kteří vzhledem odpovídají obyvatelům planety, ale je do nich přenášeno lidské vědomí. Hlavní hrdina, ochrnutý mariňák Jake, se tak v zapůjčené podobě dostává k místnímu kmeni Omaticaya. Brzy prohlédne zpupné chování lidí, pozná kouzlo života v symbióze s přírodou a zamiluje se do dcery náčelníka Neytiri. V rozhodujícím boji o budoucnost planety se proto postaví na stranu Na’vi. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: James Cameron

Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Wes Studi, Laz Alonso, Dileep Rao

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 162 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

19. The Kardashians Rodina, kterou u nás známe nesrovnatelné méně než diváci v její mateřské Americe, umožní v tomto seriálu nahlédnout do svého života. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall a Kylie chtějí před kamerami odhalit pravdu, která se ukrývá za bulvárními titulky novin. Hodnocení Kinobox.cz: 62 % Žánr: Reality-show

Hrají: Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kris Jenner, Kylie Jenner, Kim Kardashian West, Scott Disick

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 49 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

18. Ahsoka Seriál se odehrává po pádu Impéria a sleduje příběh bývalé rytířky Jedi Ahsoky Tano, která je na stopě nebezpečí, jež ohrožuje stále zranitelnou galaxii. Pokud jste hltali animáky Clone Wars a následně Star Wars Rebels, Ahsoka je pro vás naprostou povinností a věrným přenesením kultovních animovaných postav do reálného prostředí, Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Akční filmy

Režie: Rick Famuyiwa

Hrají: Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Eman Esfandi, Lars Mikkelsen, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Wes Chatham

Původ a premiéra: USA, 2023 Ahsoka musí zachránit Star Wars. Nový seriál věrně navazuje na ten animovaný Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

16. Loki Poté, co Loki ukradl Tesseract během událostí Avengers: Endgame, je jeho alternativní verze přinesena do Time Variance Authority. To je organizace mimo čas a prostor, která monitoruje časovou osu a hlídá její správný tok. Loki dostane na výběr: být navždy vymazán z existence, nebo zastavit mnohem větší hrozbu... Populární Tom Hiddleston si hlavní roli užívá a uplatňuje své divadelní kořeny, potěší velmi dobře obsazený Owen Wilson i další skvělí herci a herečky. Po vizuální stránce se také tvůrci vyřádili – seriál má svoji vlastní unikátní tvář a estetiku. Na své si přijdou zejména fanoušci různých méně či více skrytých drobností, ale také odkazů na různé komiksy od Marvelu. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Angelica Ross, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

15. Mickeyho klubík Nejslavnější Disney postavičky, jako je Mickey, Donald, Minnee, Goofy či Pluto ožívají v zábavném – ale částečně i vzdělávacím – programu pro děti předškolního věku. Hodnocení Kinobox.cz: 52 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Mickey Mouse Clubhouse

Hrají: Wayne Allwine, Tony Anselmo, Russi Taylor, Corey Burton, Bill Farmer, April Winchell, Will Ryan

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

14. Mandalorian Děj se odehrává šest let po pádu Impéria a před vznikem Prvního řádu. Sledujeme osudy osamělého pistolníka ve vzdálených končinách galaxie, daleko od autority Nové republiky. Sci-fi seriál Mandalorian nabízí výběr toho nejlepšího ze světa Star Wars. Funguje ale také samostatně jako výborný westernový sci-fi seriál. Takže i když o fenoménu Hvězdných válek nic nevíte, zde máte šťavnatou a vydatnou ochutnávku plnou výborných hereckých výkonů. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: The Mandalorian

Režie: Dave Filoni

Hrají: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Omid Abtahi

Původ a premiéra: USA, 2019 Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

13. Mezi živly Ve filmu se ponoříme do fascinujícího Města živlů, kde je na každém rohu někdo z vody, ohně, země či vzduchu. Středem pozornosti je ohnivá a temperamentní Jiskra a její protiklad Vlhoš. Tyto dvě odlišné osobnosti zjistí, že mají víc společného, než by si kdy myslely. Začnou přehodnocovat své vnímání světa a uvědomí si, že živly, které je definovaly, nejsou jediné, co je tvoří. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Elemental

Režie: Peter Sohn

Hrají: Mamoudou Athie, Leah Lewis

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

11. Encanto Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím kolumbijském horském městečku, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel. Magie obklopující Encanto se začne vytrácet a Mirabel zjistí, že právě ona by mohla být poslední nadějí své výjimečné rodiny. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Animované filmy

Režie: Byron Howard

Hrají: Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie Cepeda, Carolina Gaitán

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

10. Ledové království Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena. Chce najít svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti se setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, s mýtickými trolly i legračním sněhulákem Olafem. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Frozen

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

9. M*A*S*H Legendární seriál M*A*S*H patří v oblasti komediální televizní tvorby mezi to nejlepší. Výborná komedie z prostředí mobilní vojenské nemocnice uprostřed války v Koreji dává nahlédnout do každodenního života postav lékařů, sester a vojáků. Postavy seriálu čekají v prostředí války mnohdy i velmi dramatické momenty, i přesto je ale dokáží prožít s nadsázkou a humorem. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Alan Alda, Mike Farrell, Loretta Swit, Jamie Farr, Harry Morgan, David Ogden Stiers, Kellye Nakahara

Původ a premiéra: USA, 1972

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

7. Taková moderní rodinka Pohled do každodenního života rozvětvené rodiny. Smích, dojetí, ale i trapné situace či smutné okamžiky jsou zachyceny jako dokumentární seriál. Rodiče Phil a Claire touží po upřímném vztahu se svými třemi dětmi, které mají ale na společné soužití výrazně jiný názor. Claiřin otec Jay a jeho latinskoamerická manželka Glorie spolu vychovávají dva syny. Jayův homosexuální syn Mitchell a jeho partnerka Cameron adoptovali malou asijskou holčičku. Všichni tvoří šťastnou heterosexuální, homosexuální, tradiční a multikulturní rodinu. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Modern Family

Hrají: Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Sarah Hyland

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Netflix (titulky)

6. Zootropolis: Město zvířat Zootropolis je metropole, ve které žijí nejrůznější zvířata. Když se Judy Hoppsová stane prvním králíkem, který se přidá k policejnímu sboru, rychle zjistí, jak těžké je prosazovat zákon. Judy je odhodlaná se osvědčit a chopí se příležitosti vyřešit záhadný případ. Bohužel to znamená spolupracovat s prohnaným lišákem Nickem. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Zootopia

Režie: Byron Howard

Hrají: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Shakira, Idris Elba, Octavia Spencer, J.K. Simmons, Alan Tudyk

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

5. Griffinovi Vítejte u Griffinových, na první pohled spokojené, ale v jádru jinak rozpadající se klasické americké rodinky. Každé ze tří dětí by z ní nejraději uteklo pryč. A do toho ještě mluvící pes… Animovaný seriál je ujetý, zvrácený, politicky nekorektní – ale současně zatraceně milý. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Family Guy

Hrají: Seth MacFarlane, Alex Borstein, Mila Kunis, Seth Green

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

4. Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa Dcera havajského náčelníka se vydává na oceán, aby pomohla svému kmenu, který bojuje o přežití. Když rybáři na jejím ostrově nemohou chytit žádné ryby a přijdou i o úrodu, dozví se, že pohromu způsobil Maui, který ukradl srdce bohyně Te Fiti. Vaiana musí přesvědčit Mauiho, aby srdce vrátil, a tak se vydá na epickou cestu napříč Pacifikem. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Moana

Režie: Ron Clements

Hrají: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House, Temuera Morrison, Jemaine Clement, Nicole Scherzinger, Alan Tudyk

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (dabing), Rakuten (dabing a titulky)

3. Chirurgové Meredith Greyová, dcera slavné lékařky, se dostává do prestižního programu. Cílem tohoto programu je vychovat nejlepší operatéry. Meredith si brzo najde mezi konkurenty přátele – ambiciózní Christinu, roztržitého George a Izzie a sebestředného Alexe. Nečekaně se také zamiluje do místního doktora, čímž na sebe přivolá řadu problémů. V programu obstojí jen ti nejlepší a je na Meredith, aby dokázala, že mezi ně patří. Populární seriál těží z nejen z obliby lékařského prostředí, ale také kvalitního scénáře a dobrý hereckých výkonů. Romanticky dramatický seriál staví také na reálném a uvěřitelném vykreslení hlavních hrdinů. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Grey's Anatomy

Hrají: Ellen Pompeo, Justin Chambers, James Pickens Jr., Chandra Wilson, Vanessa Bell Calloway

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)