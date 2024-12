Nejlepší filmy a seriály na Disney+ v roce 2024. Všechny mají český dabing nebo titulky

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Tato nesourodá trojice, přezdívaná „Marvels“, se musí naučit spolupracovat, překonat destabilizovaný vesmír a zachránit ho před hrozbami, které na něj čekají. Každá z nich přináší do společného týmu své jedinečné schopnosti a dovednosti, čímž vytvářejí dynamickou sílu schopnou čelit největším výzvám.

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Drsňák s vyřídilkou Wade Wilson alias Deadpool se vrací v pokračování své bláznivé ságy. Po ztrátě své lásky Vanessy musí ochránit mladého mutanta Russella, přezdívaného Firefist, před nelítostným Cablem, kybernetickým zabijákem z budoucnosti. Deadpool sestavuje tým mutantských vyvrhelů a vrhá se do akce plné vtipů, narážek a prolomených čtvrtých stěn. Mezi nindži, jakuzou a agresivními psy hledá nový smysl života, rodinu a přátelství.

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Dvanáctiletá Riley tráví běžný den doma v San Francisku se svými rodiči, když náhle zaklepe na dveře nečekaná výzva – objeví se chlapec. Tato zdánlivě nevinná situace uvrhne emoce jejích rodičů do víru zmatku. Matka a otec se musí vypořádat s překvapivou skutečností, že jejich dcera možná míří na své první rande.

Wade Wilson, známý jako Deadpool, žije svým běžným civilním životem, když svět náhle čelí existenční hrozbě. Neochotně se proto musí znovu obléct do kostýmu a spojit síly s ještě méně ochotným Wolverinem. Mají společně zachránit vesmír před zánikem.

V dystopické budoucnosti lidstvo svádí válku proti silám umělé inteligence. Joshua, bývalý agent speciálních jednotek, který truchlí po své ženě, se ocitá v centru konfliktu. Je naverbován s úkolem nalézt a zničit Stvořitele, tajemného architekta pokročilé umělé inteligence, který vyvinul záhadnou zbraň s mocí ukončit válku, a možná i celé lidstvo. Jenže tato zbraň, která by mohla zničit svět, je ve skutečnosti něco, co nikdo nečekal.

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), iTunes (dabing), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (dabing a titulky)

Královna Elsa po zrušení strašlivé kletby věčné zimy nyní vládne poklidnému království Arendelle a užívá si šťastného života se svou sestrou, princeznou Annou. Melodický hlas jí však nedá spát a zve ji do tajemného kouzelného lesa, o kterém sestrám kdysi dávno vyprávěl jejich otec. Vydá se proto s přáteli za hlasem do neznáma.

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Mysl dospívající Riley prochází převratnými změnami. V jejím velícím centru probíhají nečekané stavební úpravy, aby se sem vešli noví, překvapiví hosté. K dlouholetým obyvatelům se totiž stěhují zbrusu nové emoce. Úzkost, Závist, Nostalgie a Nuda se hlásí o slovo a uvádějí zavedený systém ve zmatek. Původní pětice emocí, která dosud vše s přehledem zvládala, najednou neví, jak se s příchodem nových kolegů vypořádat. Riley vstupuje do puberty a její vnitřní svět se stává složitějším.

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Při vyšetřování šokující série zločinů se uznávaný mistr Jedi střetává s nebezpečnou bojovnicí z minulosti. Jak na povrch vyplouvají další stopy, vydávají se po temné stezce, kde zlověstné síly odhalují, že vše není tak, jak se na první pohled zdá. Seriál se odehrává sto let před událostmi Epizody I (Skrytá hrozba), ve slavném období Republiky, kdy rytíři Jedi dohlíželi na bezpečí galaxie, obchodní federace ještě neplánovala blokádu planety Naboo a na temnou stranu Síly se už téměř nikdo nevzpomínal.

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Flynn Rychlík, nejpohlednější i nejhledanější lupič celého království, se schová v tajemné věži, kde spatří něco, co určitě nečekal. Ve věži totiž bydlí Locika, mladá dívka plná života, která má nevídanou zbraň – celých dvacet metrů kouzelných blonďatých vlasů. Tahle podivná dvojice vyrazí na úžasnou cestu plnou nečekaných hrdinů, legrace a napěti.

Svět se běhen několika generací po vládě lidoopa Caesara drasticky změnil. Opice se staly dominantním druhem a žijí v rozvinutých společenstvích, zatímco lidé byli zatlačeni do divočiny. V této nové éře se vynořuje tyranský opičí vůdce, který buduje své impérium a zotročuje ostatní skupiny ve snaze získat lidské technologie. Proti němu stojí mladý lidoop, jehož klan padl za oběť této expanzi. Vydává se na nebezpečnou cestu za svobodou a jeho osud se protne s mladou lidskou ženou, která má však vlastní plány.

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Dílo původně amerického autora přijali Japonci za své vlastní a přistupují k němu s úctou, jako by šlo o jejich původní historický román. Úžasná výprava a propracované kostýmy vyrážejí dech, intriky a zvraty si v ničem nezadají s Hrou o trůny.

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), prima plus (bez dabingu a titulků)

Legendární seriál M*A*S*H patří v oblasti komediální televizní tvorby mezi to nejlepší. Výborná komedie z prostředí mobilní vojenské nemocnice uprostřed války v Koreji dává nahlédnout do každodenního života postav lékařů, sester a vojáků. Postavy seriálu čekají v prostředí války mnohdy i velmi dramatické momenty, i přesto je ale dokáží prožít s nadsázkou a humorem.

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (dabing a titulky)

Zootropolis je metropole, ve které žijí nejrůznější zvířata. Když se Judy Hoppsová stane prvním králíkem, který se přidá k policejnímu sboru, rychle zjistí, jak těžké je prosazovat zákon. Judy je odhodlaná se osvědčit a chopí se příležitosti vyřešit záhadný případ. Bohužel to znamená spolupracovat s prohnaným lišákem Nickem.

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Vítejte u Griffinových, na první pohled spokojené, ale v jádru jinak rozpadající se klasické americké rodinky. Každé ze tří dětí by z ní nejraději uteklo pryč. A do toho ještě mluvící pes… Animovaný seriál je ujetý, zvrácený, politicky nekorektní – ale současně zatraceně milý.

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Jedenáctiletá Riley prožívá zásadní změnu ve svém životě, když se s rodinou musí přestěhovat z pohodlného života na americkém Středozápadě do rušného San Franciska. Tento krok není pro ni snadný, obzvlášť když se ji její emoce – Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek – snaží navigovat prostřednictvím nových výzev. Příběh o dospívání a složitosti emocí ukazuje, jak turbulentní může být přechod do nového životního období a jaký význam mají emoce při formování naší identity a zkušeností.

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing)

Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Disney Plus (dabing a titulky)

Pohled do každodenního života rozvětvené rodiny. Smích, dojetí, ale i trapné situace či smutné okamžiky jsou zachyceny jako dokumentární seriál. Rodiče Phil a Claire touží po upřímném vztahu se svými třemi dětmi, které mají ale na společné soužití výrazně jiný názor. Claiřin otec Jay a jeho latinskoamerická manželka Glorie spolu vychovávají dva syny. Jayův homosexuální syn Mitchell a jeho partnerka Cameron adoptovali malou asijskou holčičku. Všichni tvoří šťastnou heterosexuální, homosexuální, tradiční a multikulturní rodinu.

Pokračování 23 / 30

8. Mezi živly

Ve filmu se ponoříme do fascinujícího Města živlů, kde je na každém rohu někdo z vody, ohně, země či vzduchu. Středem pozornosti je ohnivá a temperamentní Jiskra a její protiklad Vlhoš. Tyto dvě odlišné osobnosti zjistí, že mají víc společného, než by si kdy myslely. Začnou přehodnocovat své vnímání světa a uvědomí si, že živly, které je definovaly, nejsou jediné, co je tvoří.

Hodnocení Kinobox.cz: 75 %

Žánr: Animované filmy

Původní název: Elemental

Režie: Peter Sohn

Hrají: Mamoudou Athie, Leah Lewis

Původ a premiéra: USA, 2023

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)