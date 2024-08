Disney+ v Česku zdraží o 25 %. V říjnu ale nabídne i levnější tarif než doposud

Po více než roce bude Disney+ opět zdražovat, uvedla firma na svém webu. Při spuštění v roce 2022 stálo předplatné 199 Kč měsíčně (1990 Kč ročně), loni v září cena stoupla na 239 Kč měsíčně (2390 Kč ročně) a od 17. října 2024 bude stát 299 Kč měsíčně (2990 Kč ročně). Stávajícím předplatitelům Disney+ službu zdraží v příštím zúčtovacím období po 21. listopadu.

Pokud tedy chcete ušetřit 25 %, měli byste do poloviny října předplatit Disney+ na rok za stávajících podmínek a zdražení pocítíte až na podzim 2025. Ale ušetřit se dá i jinak – snížením nároků.

Disney+ totiž do Česka i na jiná místa Evropy přinese nový tarif. Z toho stávajícího se stane Disney+ Premium. Vedle něj ale bude existovat i Disney+ Standard, které je za 199 Kč měsíčně (1990 Kč ročně).

Nabídne stejný katalog filmů, seriálů a dokumentů, avšak bude streamovat jen v 1080p, bez HDR a zvuku ve formátu Dolby Atmos. Počet souběžných sledování pak klesne ze čtyř na dvě.

Stávající Disney+ Disney+ Standard Disney+ Premium cena za měsíc 239 Kč 199 Kč 299 Kč cena za rok 2390 Kč 1990 Kč 2990 Kč maximální rozlišení 2160p 1080p 2160p obraz v HDR ano ne ano zvuk Dolby Digital Plus 5.1 ano ano ano zvuk Dolby Atmos 7.1.2 ano ne ano počet souběžných sledování 4 2 4 stahování offline ano ano ano

Disney+ tak následuje konkurenční Netflix, Max a SkyShowtime, které letos také zdražovaly a zvýšily počet tarifů. A to má v zásobě ještě jeden, s reklamou. Standard with Ads donedávna fungoval přibližně deset zemích světa. Od 17. října bude k dispozici také ve Finsku, Portugalsku a Nizozemsku, takže se pomalu šíří i do meších evropských států. V některé z dalších vln tak jistě bude i Česko.

Tarif s reklamou stojí o dvě třetiny méně než běžný Standard a kromě nutného sledování inzerce má jediné omezení – neumožňuje stahovat videa pro offline přehrávání.

Překvapivě jsme se nedočkali žádných nových informací stran sdílení a příplatků za další domácnosti. Disney+ už příchod těchto novinek upravilo smluvní podmínky a o změnách několikrát mluvilo, ale v praxi se zatím přísnější politika neuplatňuje.