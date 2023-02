Disney+ poprvé ztratilo předplatitele. Kvůli krizi hrozí další zdražování

Disney+ během vánočního čtvrtletí poprvé přišlo o diváky. Na konci prosince jich mělo 161,8 milionu, o 2,4 milionu méně než v předchozím kvartálu. Potěšující ale může být fakt, že ztratilo ty „nejméně bonitní“.

Tzv. Disney+ Core fungující v obou Amerikách, Evropě a části Asie zvýšil počet předplatitelů o 1,4 milionu na 104,3 milionu. O 3,8 milionu předplatitelů na 57,5 milionu oslabila služba Disney+ Hotstar působící v Indii, Indonésii, Malajsii a Thajsku.

Ztráta kriketu = ztráta diváků

Jenže zatímco u Core utrží na jednom předplatiteli v průměru skoro 6 dolarů měsíčně, u Hotstaru je to 0,74 dolaru. A to tam oproti předchozímu čtvrtletí průměrné předplatné zdražilo o 28 %. Právě zdražení může být jedním z důvodů, proč Disney na jihu Asie ztrácel.

Druhým důvodem pak bude jistě fakt, že Hotstar přišel o streamovací práva na indickou kriketovou ligu IFL. Nejpopulárnější sport v dnes již nejobydlenější zemi světa, to je pro diváky velká emocionální rána. Pro Disney by ale pokračování přineslo velkou finanční ránu.

Licence na IFL je po americké fotbalové NFL druhá nejdražší, vítězná skupina Viacom18 za práva pro sezóny 2023 a 2027 zaplatila 2,6 miliardy dolarů. Disney ale získalo za 3 miliardy práva alespoň pro klasické televizní vysílání. Prorokové tvrdí, že Hotstar může kvůli kriketu přijít o 15 až 20 milionů předplatitelů.

Převzetí a možný prodej Hulu

Disney má ještě streamovací služba Hulu (48 milionů předplatitelů) a sportovní ESPN+ (24,9 milionu), obě vyrostly o dvě procenta. Finančně však na tom streamovací divize The Walt Disney Company není vůbec dobře. Tržby sice meziročně vzrostly o 13 % na 5,3 miliardy dolarů, ale ztráta se navýšila o 78 % na 1,1 miliardy dolarů.

Zvýšily se technologické náklady na provoz služeb, Disney také více investuje do obsahu. Disney+ už v některých regionech zdražovalo, aby účetní sekera nerostla tak rychle. Vše nasvědčuje tomu, že ceny předplatného zřejmě porostou i v dalších regionech, tedy hlavně v Evropě.

Nálepkou na hrozivé ztráty by mohl být i prodej Hulu. Podle Deadlinu je takovému obchodu nakloněn staronový šéf Disney Bob Iger. Hulu začínal jako společný streamovací podnik největších amerických televizí. Disney alespoň postupně odkupoval podíly ostatních a dnes mu patří dvě třetiny služby, zbývající třetinu má Comcast, pod něhož spadá filmové studio Universal a televize NBC.

Oba vlastníci mají dohodu, která dovoluje Disneymu příští rok vykoupit zbývající třetinu. To by Igerovi umožnilo prodat Hulu jako nezávislý balíček jiným zájemcům. Vzhledem ke streamovacím válkám by zájemce jistě našel.