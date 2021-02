Disney+ roste rychleji než Netflix. Už má 95 milionů předplatitelů

Střednědobý plán sfoukl za rok. Loni na podzim těsně před startem manažeři Disneyho tipovali, že do pěti let by nová streamovací služba mohla mít mezi 60 a 90 miliony předplatitelů. Realita? Po roce jich je 94,9 milionu.

Zavřená kina a lidé lačnící po nových filmech a seriálech hráli Disney+ do karet. Přišel navíc v době, kdy už se lidé naučili platit za obsah na internetu. I jeho mezinárodní expanze je rychlá. Přesto je působivé, že za rok zvládl to, co Netflixu trvalo celou dekádu.

Disney+ momentálně působí ve čtyřech desítkách zemí a ve východní Evropě by se měl objevit ještě letos. Původní plány hovoří o posledním čtvrtletí. V aktuální finanční zprávě bohužel The Walt Disney Company dostupnost nijak neupřesňuje.

Ze stejného zdroje ale víme, že společnost má už celkově 146 milionů předplatitelů video služeb. Kromě Disney+ totiž provozuje ještě Hulu (39,4 milionu) a sportovní ESPN+ (12,1 milionu). Mimo to chce letos mimo Ameriku rozjet novou streamingovou platformu Star. Pravděpodobně půjde o mezinárodní verzi Hulu, kde nebudou licencované pořady a seriály z amerických televizí.

Podle finanční zprávy celá streamovací divize Disneyho utržila během posledního čtvrtletí minulého roku 3,5 miliardy dolarů, ale prodělala 466 milionů. Netflix ve stejném období utržil 6,6 miliardy a vydělal bezmála miliardu, avšak i jemu trvalo dlouhé roky, než začal hospodařit v černých číslech.

Falcon and The Winter Soldier bude pouze na Disney+