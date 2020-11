Disney+ se připravuje do východní Evropy. Slováci už mají trailer, my zatím ne

Největší konkurent Netflixu možná již brzy zaplete na naše brány. Jak si všimli kolegové ze slovenského Živé.sk, na YouTubu vznikl kanál Disney Plus Slovensko lákající na brzkou dostupnost služby.

V popisu videa stojí, že Disney+ odstartuje v průběhu roku 2021 a bude stát 6,99 eura měsíčně, což odpovídá i jiným zemím eurozóny. Pravděpodobně bude možné využít i výhodné roční tarify za 69,99 eura. Zdroje Živé.sk nicméně tvrdí, že zas tak brzy Disney+ nedorazí. Mluví až o druhé polovině roku 2021.

The Walt Disney Company se zatím na svém webu k dostupnosti nevyjadřuje. Nadále tak můžeme vycházet z rok staré roadmapy, podle níž měla expanze do východní Evropy probíhat od posledního čtvrtletí 2020 až do posledního čtvrtletí 2021.

Plán nakonec evidentně neuspíšila ani koronavirová pandemie, která uzavřela kina po celém světě a upoutala lidi k Netflixu a spol. Disney přitom ze stejného důvodu chce z „Pluska“ udělat platformu, která výhledově bude důležitější než stříbrná plátna i klasická televize.

Firma si loni dala za cíl, že do pěti let chce získat 60 až 90 milionů předplatitelů. Po devíti měsících provozu jich má již 57,5 milionu, po Vánocích tak zřejmě stanovenou metu pokoří. Disney kromě toho provozuje druhou streamovací platformu Hulu, se kterou rovněž plánuje expandovat do Evropy, a kromě toho chystá ještě třetí službu Star, jež bude rovnou založena jako mezinárodní (tj. neamerická).