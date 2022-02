Disney+ stahuje náskok Netflixu. Už má 130 milionů předplatitelů

Po rozpačitém předchozím čtvrtletí se Disney+ během Vánoc opět dařilo. Během tří měsíců službě přibylo skoro 12 milionů předplatitelů a celkem jich má již 129,8 milionu. Oproti konci roku 2020 vyrostla o 37 %.

Disney+ se dříve primárně zaměřovalo na americký trh, tam už přitom má jen třetinu uživatelské základny. Počet předplatitelů v USA a Kanadě vystoupal o 18 % na 42,9 milionu. Ve zbytku světa má 41,1 milionu abonentů (40% růst) a zvlášť pak ještě služba uvádí 45,9 milionu předplatitelů služby Disney+ Hotstar.

To je zvláštní odnož zaměřená na indický trh, kde chce Disney růst za každou cenu. A to doslova. Zatímco v Amerikách nebo Evropě má z jednoho předplatitele v průměru 6 dolarů měsíčně, v Indii je to jen 1 dolar. Hotstar tam ostatně stojí jen 900 rupií na rok, což vychází přesně na ten dolar měsíčně.

Z finančních výsledků The Walt Disney Company vyplývá, že streaming je pořád prodělečná záležitost. Zatímco na klasické lineární televizi firma utržila 7,7 miliardy dolarů a provozní zisk čini 1,5 miliardy, streaming do pokladny přinesl 4,7 miliardy, ale prodělal 600 milionů dolarů. Do streamingu firma kromě Disney+ počítá i Hulu (45,3 milionnu předplatitelů) a sportovní ESPN+ (21,3 milionu předplatitelů).

Čekali jsme, jestli spolu s finančními výsledky firma neupřesní i nadcházející mezinárodní expanzi, ale nestalo se tak. Nadále proto platí, že Disney+ do Česka a na Slovensko přijde „někdy v létě“.