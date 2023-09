Disney+ teď láká na zlevněné předplatné za 49 Kč. Pak nemilosrdně zdraží na pětinásobek

Disney+ spouští marketingovou akci, díky níž můžete ušetřit. Noví nebo vracející se předplatitelé si totiž mohou až do 20. září objednat tarif se 75% slevou na tři měsíce. Místo standardních 199 Kč tak zaplatí 49 Kč měsíčně. Jakmile však akce skončí, předplatné už bude za 239 Kč měsíčně, protože Disney+ od 1. listopadu po celém světě včetně Česka zdražuje.

Kolenovrti by se ale neměli nechat opít rohlíkem. Pokud opravdu chtějí ušetřit, zmíněnou akci by měli využít jen jeden měsíc. Předplatné za 49 Kč by jim běželo od září do října a před koncem fakturačního období jej budou muset v nastavení účtu zrušit.

A jakmile skončí, měli by využít zbývajících pár dní do konce října k tomu, aby si koupili zvýhodněné roční předplatné za 1990 Kč (odpovídá 10 měsícům místo 12), budou-li chtít se streamováním pokračovat. Od listopadu totiž zdraží i roční tarif, nově bude za 2390 Kč.