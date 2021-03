Disney+ už získal 100 000 000 předplatitelů. Za pouhých 16 měsíců

Přes spuštění nové streamingové služby Disney+ filmové studio Disney předpokládalo, že v roce 2024, že v roce 2024 si novinku bude předplácet zhruba 60 až 90 miliónů uživatelů. Tyto předpoklady však dávno neplatí, 9. března Disney oznámil, že překonal hranici 100 miliónů předplatitelů.

Služba se může pochlubit bohatou nabídku studí Disney a Pixar, spadají pod něj také filmy a seriály Marvelu a Star Wars, ale také dokumentární tvorbu National Geographic. V poslední době zabodoval výborným seriálem Mandalorian ze světa Star Wars, populární je také seriál WandaVision.

V porovnáním s Netflixem (ten má přes 200 miliónů předplatitelů) sice Disney+ zaostává, ale proti němu daleko rychleji roste. A to Disney+ ještě není dostupný ve spoustě oblastí, které Netfilix už pokrývá, do ČR by mohla služba Disney+ dorazit v snad druhé půli tohoto roku.