Disney+ v Česku odstartuje 14. června. Bude levnější než Netflix

Tak už to máme černé na bílém. The Walt Disney Company oznamuje, že streamovací služba Disney+ zamíří do Česka 14. června 2022. Přijde v plné parádě s pořady vlastní produkce, ale také bohatým archivem filmů, seriálů a dokumentů značek Pixar, Star Wars, Marvel nebo National Geographic.

Disney+ nabídne pouze jedno předplatné. Bude stát 199 Kč, stejně jako nejlevnější tarif Netflixu. Bude ale možné zaplatit si také roční účet za 1990 Kč, tedy v ceně 10 měsíců. Technická kvalita bude u vybraných titulů špičková, očekávejte rozlišení 4K, HDR a zvuk v Dolby Atmos. Na Disney+ půjde vytvořit až sedm nezávislých profilů a je možné streamovat na čtyřech zařízeních současně.

Zatím nevíme, jak Disney+ naloží s lokalizací do češtiny. Už v současnosti při přístupu skrz VPN je ale vidět, že část pořadů nabízí titulky i dabing. A pokud jde o dostupné pořady, mezi lákadla budou patřit Simpsonovi, z novinek pak: