Disney vybaví své studio LG OLED televizory

LG uzavřela tříletou partnerskou smlouvu s filmovým studiem The Walt Disney Studios’ StudioLAB. Znamená to, že k aktuálně využívaným 88" 8K OLED televizorům přidá do svých studií další OLED displeje.

Při editaci a tvorbě filmů se využívají velmi drahé referenční monitory, nicméně stále častěji se pro kontrolu využívají i ty "spotřební", zejména pro kontrolu, aby se zajistilo správné zobrazení také na běžných obrazovkách, na kterých filmy a seriály sledují lidé doma.

Marvel Studio už aktuálně využívá 88" 8K OLED televizor od LG pro kontrolu vizuálních efektů a vyladění barev. Nyní Disney chce OLED displeji od LG vybavit také StudioLAB. Není bez zajímavosti, že LG tříletou partnerskou smlouvu uzavřelo s výrobce OLED displejů (tedy LG Displays), nikoliv s LG Electronics, tedy s divizí, které OLED televizory vyrábí.

Pod značku Disney Studios patří filmová studia Walt Disney Animation, Pixar Animation, Marvel, Lucasfilm, Blue Sky Studios, and 20th Century. Není zatím jasné, jak se bude spolupráce dále vyvíjet, nicméně může souviset se reorganizací filmové studia Disney a větší orientací tvorby přímo pro svoji streamovací službu Disney +.

Zdroj: LG, FlatspanelsHD