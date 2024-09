Disney+ zakročil proti sdílení. Černí pasažéři vás vyjdou na 119 Kč měsíčně

A je to tady, po měsících příprav včera Disney+ začal aplikovat stejnou politiku sdílení účtů jako Netflix. Kdo předplatné sdílí mimo domácnost, ten si musí připlatit. Zatímco u Netflixu můžete přidat až dvě extra domácnosti a příplatek za každou bude 99 Kč měsíčně. Disney+ umožňuje účet sdílet jen s jednou domácností, cena je 119 Kč.

Novinku rovnou spustil v téměř celém světě s výjimkou Asie a Pacifiku. V Česku navíc nedávno oznámil výrazné zdražení, takže to pro domácnosti dělící se o účet znamená další náklady navíc.

Od Netflixu si Disney+ půjčil i to, že extra domácnost identifikuje podle televizoru (či obecně televizní aplikace). Pokud budete na filmy a seriály koukat na mobilu či počítači, Disney+ na adresy hledět nebude. Ale pokud se někdo přihlásí na televizoru na jiné fyzické adrese, čeká ho dilema.

Buď potvrdí, že je majitel účtu a jen zrovna sleduje jinou TV. Pak mu přijde na e-mail ověřovací kód, který musí do 15 minut zadat do aplikace. Nebo začne platit. Dalšího člena lze přidat v nastavení účtu. Pozvete jej prostřednictvím e-mailu, takže bude mít vlastní přihlašovací údaje. Stejně to řeší i Netflix.

Další informace najdete v počeštěné nápovědě Disney+. Má stránku věnovanou sdílení předplatného i přidání dalšího člena.