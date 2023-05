Disney+ ztrácí další uživatele. Bude zdražovat a do Evropy dorazí tarif s reklamou

Zástupci The Walt Disney Company včera oznámili výsledky hospodaření za druhé fiskální čtvrtletí. Streamovací divize zvýšila tržby o 12 % na 5,5 miliardy dolarů, je ale pořád ve ztrátě 659 milionů dolarů. Je to však o 26 % méně než před rokem, Disney+ zefektivnilo provoz.

Počet předplatitelů klesl o 4 miliony na celkových 157,8 milionu, je to tak druhé čtvrtletí v řadě, co služba přichází o uživatele. Opět se to ale týká těch, ze kterých má nejméně peněz. Lidé totiž opouštějí službu Disney+ Hotstar působící v Indii, Indonésii, Malajsii a Thajsku, z níž má firma jen necelých 60 centů měsíčně na hlavu. Oproti tomu „Disney+ Core“ běžící ve zbytku světa přinese do kasy 6,5 dolaru na uživatele. A právě Core nabral 600 tisíc nových předplatitelů.

Společnost stále neobjasnila, jestli od Comcastu koupí zbylý třetinový podíl v Hulu. Poslední měsíce to naopak vypadalo, že se v rámci úspor bude Disney chtít této služby spíš zbavit. O to překvapivější bylo, že šéf firmy Bob Iger řekl, že obsah z Hulu bude dostupný i Disney+ i v Americe. Doposud totiž část pořadů z Hulu byla přístupná na Disney+ jen v Evropě a dalších regionech, kde Hulu nepůsobí.

A naopak z Disney+ část obsahu zmizí. Společnost tak bude následovat Warner Bros. Discovery, která rovněž prodala část titulů z HBO Max konkurentům, protože se ukázalo, že je lukrativnější nabídnout práva konkurentům než trvale syslit exkluzivity na vlastní službě. Čeho se Disney+ (dočasně) zbaví, ale zatím není jasné.

Iger ale také mluví o tom, že Disney+ do konce roku zdraží, byť detaily rovněž neznáme. V průběhu letošního roku pak do Evropy dorazí levnější tarif s reklamou. V USA je hlavní tarif za 11 dolarů, ten s reklamou za 8 dolarů. Kromě reklam má jen jedno omezení, neumožňuje stahovat obsah pro zhlédnutí online. Veškeré filmy a seriály jsou ale dostupné v plné kvalitě, katalog rovněž není nijak očesaný na rozdíl od reklamního tarifu Netflixu.