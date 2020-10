Displeje důležitější než plátna. Disney posílí na internetu a chystá další streamovací službu

Covid letos filmovým studiím zhatil plány, The Walt Disney Company ale zmražený kulturní život vnímá jako příležitost urychlit přesun na internet. Firma v pondělí oznámila restrukturalizaci mediálních divizí a pod vší tou právničinou zazněla důležitá věta: „Primárně se budeme zaměřovat na naše streamovací služby.“ O lineární televizi a kinech mluví jako o „legacy“ kanálech, tedy ve smyslu původních či starých.

Disney je po akvizicích Pixaru, Lucasfilmu, Marvelu a 20th Century Fox největším hráčem na poli kina a televize, teď chce ale dobýt i streaming. Čili překonat Netflix.

Loni odstartovaná služba Disney+ roste rychleji, než firma čekala. Ještě před spuštěním si stanovila plán, že do pěti let bude mít 60 až 90 milionů předplatitelů. Realita? Po devíti měsících jich má již 57,5 milionu, a to stále neodstartovala ve východní Evropě, Latinské Americe ani velké části Asie. A stále jede podle původního obsahového plánu, kde streaming nebyl prioritou.

Koronavirus ale zasáhl a Disney se musí přizpůsobit. Loni firma do kin poslala 16 filmů, z toho sedm z nich se dostalo do žebříčku deseti nejúspěšnějších snímků podle celosvětových tržeb. Všechny utržily více než miliardu dolarů, Avengers: Endgame dokonce 2,8 miliardy.

Druhá řada The Mandalorian již brzy na Disney+, mrkněte na trailer:

Letos se hromadně přesouvalo a aktuální roční plán počítá s premiérou devíti celovečeráků. Polovina z nich se ale do kin nepodívá vůbec či jen omezeně. Nakonec zamířily rovnou na Disney+. Firma si přitom ověřila, jestli jsou lidé ochotní si za premiéru i připlatit.

Hraná adaptace pohádky Mulan totiž v září byla dostupná v nové sekci Disney+ Premier Access. Za přístup k filmu diváci museli zaplatit 35 dolarů. Až od prosince bude film i v rámci běžného předplatného za 7 dolarů měsíčně. Nová pixarovka Soul nicméně koncem prosince odstartuje rovnou v základním Disney+.

Ještě jedna streamovací služba

To, že se Disney soustředí na streamovací služby, neznamená, že veškerý studiový obsah zamíří primárně na Disney+. Filmy se stamilionovými rozpočty a očekávanými miliardovými tržbami půjdou do kin, pandemie nebude trvat věčně. Jenže to ani neznamená, že veškerý obsah zaměřený na streamovací služby zamíří na Disney+.

The Walt Disney Company totiž po odkupu podílů svých rivalů ovládlo i Hulu. Americká služba původně fungovala jako archiv pro tamní televizní seriály a filmy, ale postupně se mění v platformu, pro níž vzniká exkluzivní obsah. Hulu má již 35,5 milionu předplatitelů, přičemž loni firma oznámila, že konečně zamíří i na ostatní trhy. (Na to však pořád čekáme.)

Pod Disneyho spadá i internetová verze sportovní televize ESPN+, kterou si předplácí 8,5 milionu Američanů.

A aby toho nebylo málo, v roce 2021 chce Disney spustit ještě streamovací službu Star. V tuto chvíli zatím nevíme, co přinese a čím se bude od Disney+ či Hulu lišit. Šéf společnosti Bob Chapek ale potvrdil, že nebude obsahovat žádné licencované filmy a seriály. Je tedy možné, že Star budou onou mezinárodní verzí Hulu, která nabídne jen produkci Disneyho studií.