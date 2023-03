Do Česka zamíří další streamovací služba. Canal+ naláká filmy i sportem

Po nedávném startu SkyShowtime už u nás máme všechny hlavní americké streamovací služby. Jenže teď se o pozornost začnou hlásit i ty evropské. Brzy k nám zamíří nová platforma Canal+, prozradil to v rozhovoru pro Parabolu Jaromír Glisník, člen představenstva M7 Group.

M7 Group je lucemburská společnost, která ve střední a západní Evropě provozuje několik satelitních televizí, například český a slovenský Skylink. Celou skupinu v roce 2019 za 1,1 miliardy euro koupila francouzská skupina Canal+.

Canal+ koupil studio Carolco, patří mu tak práva například na Terminátora 2, první tři díly Ramba, Základní instinkt nebo Total Recall

Ta vlastní několik stejnojmenných kanálů a je třetí největších komerční televizní společností v zemi. Ovládá filmové StudioCanal s katalogem čítajícím přes 6000 film. Patří jí také většina (70 %) společnosti SPI International, která provozuje i v Česku dostupné stanice FilmBox.

V Česku už streamuje

Canal+ už u nás dvě streamovací služby má. Jednak je to Skylink Live TV s internetovou televizí a videotékou a cenou od 149 Kč měsíčně a jednak FilmBox+ za 99 Kč měsíčně. Chystaný Canal+ by se ale mohl více opřít o francouzskou a obecně evropskou filmovou tvorbu a spojit to s ambicemi v oblasti sportu.

Tam zatím Canal+ Sport zabodoval jen nákupem práv na anglickou fotbalovou Premier League, kterou bude vysílat minimálně do sezóny 2024/25, hlasitě se ale mluví o tom, že má zájem o nejvyšší českou fotbalovou a hokejovou ligu, viz rozhovor na sesterském iSportu.

Podle Glisníka by chystaná streamovací služba Canal+ měla fungovat samostatně bez jakékoliv vazby na Skylink, zároveň se ale počítá s přeprodejem coby doplňkovou službou k jiným televizím. Podobně už fungují například FilmBox+ nebo HBO Max.

Na oficiální informace o novince Canal+ si ale musíme ještě počkat.