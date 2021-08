Do Česka zamíří SkyShowtime, nová streamovací služba zaměřená na filmy a seriály

Český start Disney+ a HBO Max se z letošního podzim odkládá na příští rok. Ve stejnou dobu ale oběma službám přibude nový rival. ViacomCBS a Comcast společně zakládají novou streamovací platformu SkyShowtime, která by v roce 2022 měla odstartovat ve více než 20 evropských zemích včetně Česka a Slovenska.

Na jednu stranu půjde o další zdroj filmů a seriálů, který bude chtít naše platební karty. Na tu druhou jde alespoň o malý krůček proti úplnému roztříštění trhu. SkyShowtime by totiž v Evropě měl nahradit Peacock a Paramount+, což jsou dvě nezávislé služby již fungující v USA.

Jak bude SkyShowtime vypadat, kolik bude stát předplatné a kdy přesně odstartuje, v tuto chvíli nevíme. Firmy za ním stojící jen oznámily, že v úvodním katalogu bude přes 10 000 hodin obsahu a ten se bude každým týdnem zvětšovat.

Rozhodně bude odkud brát, jen považte. ViacomCBS vlastní filmové studio Paramount Pictures, polovinu Miramaxu a televizní sítě MTV, MTV, Comedy Central, Nickelodeon nebo Showtime. Pod Comcast zase spadají filmové studio Universal a televize NBC, Sky, Syfy, E! či Telemundo.

Hlavní značky SkyShowtime by taky měly být série jako Star Trek, Mission Impossible, Rychle a zběsile, Jurský Park, Transformers, tahákem televizní tvorby pak The Office, Battlestar Galactica, Survivor, NCIS, The Late Show with Stephen Colbert, The Tonight Show with Jimmy Fallon, Saturday Night Live nebo třeba latinskoamerické telenovely.

Bohatý rok 2022

Během příštího roku by tak v Česku konečně měl být dostupný obsah celé hollywoodské šestky. Netflix zde již působí, Warner Bros. skrz HBO Go také, ale čekáme na bohatší a lepší HBO Max. Disney (včetně 20th Century Fox) dorazí příští rok díky Disney+. Sony Pictures vlastní streamovací službu nemá, ale produkci bude licencovat Netflixu a Disney+. No a zbývající Paramount a Universal k nám dorazí díky SkyShowtimu.

Konkurentů je ale mnohem víc. Velké ambice mají Apple TV+ a hlavně Amazon Prime Video, který zrovna kupuje MGM. Streamování za předplatné u nás nabízejí rovněž Filmbox+, Voyo, Aerovod nebo DaFilms.