Doctor Strange in the Multiverse of Madness: první trailer na očekávanou Marvelovku

Pokud jste byli v kině na filmu Spider-Man: Bez domova a vydrželi jste až úplně do konce, tak vás neminula druhá potitulková scéna. Na rozdíl od většiny Marvelovek se divák ale nedočkal jedné scény z dalšího filmu (jak u Marvela bývá zvykem), ale kompletní upoutávky na Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nyní byla konečně oficiálně uvolněna i veřejně, tak se na ni můžete podívat.

Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness (zatím oficiální český názve není) bude přímo navazovat právě na aktuálně v kinech uváděný Spider-Man: Bez domova. Děj je jasný – Doktor Strange bude čelit následkům pokaženého kouzla, které prolomilo hranici mezi realitami různých vesmírů.

Na film se těší spousta fanoušků trilogie o Spider-Manovi z let 2002, 2004 a 2007, protože Multiverse of Madness bude točit režisér původní trilogie, Sam Rami. Jméno režiséra zná ale spousta filmových fanoušků také z hororové klasiky Evil Dead. Tento tvůrce má specifický rukopis, který je vidět v drtivé většině jeho filmů, a tak se můžeme těšit, že i nová Marvelovka by mohla dostat jinou tvář i atmosféru, než měly předchozí filmy – ostatně má to být první horor v této sérii.

Hlavním záporákem by měl být Nightmare, vládce Dream Dimension (Snová dimenze). Ve filmu si zahrají samozřejmě všichni známí z předchozích filmů, tj. Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor a další. Premiéra filmu v kinech je 5. května 2022.