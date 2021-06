Dolby Vision a Dolby Atmos bude mít exkluzivně z konzolí pouze Xbox

Nové herní konzole Xbox Series X/S a Sony PlayStation 5 v době uvedení podporovaly z HDR režimů pouze formát HDR10. Microsoft oznámil, že do Xbox Series X/S přidá v průběhu roku 2021 také formáty Dolby Vision a Dolby Atmos.

Ty bude mít exkluzivně po 2 roky, samozřejmě že pouze v rámci herních konzolí, co se dalších zařízení týče, na ty se exkluzivita Microsoftu na Dolby Vision a Dolby Atmos nevztahuje.

Fakt, že integrace zvukového a obrazového standardu Dolby do herních konzolí neproběhla hned při spuštění ukazuje, že to asi nebude tak úplně jednoduché. Sony podporuje Dolby Vision a Atmos například ve svých televizorech a určitě by pro něj bylo zajímavé stejné formáty nabídnout v herních konzolích, ale majitelé PS5 si tak budou muset počkat.



Dolby Atmos by měla nabídnout i sluchátka Microsoft

Samsung ovšem má svůj HDR formát HDR10+, který podobně jako Dolby Vision má dynamická metadata, a rád by s ním pronikl mezi herní zařízení také. Nicméně Sony je zatím u HDR10+ formátu zdrženlivá a ani její televizory ho nepodporují.

Zdroj: www.hardwareluxx.de