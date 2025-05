Donald Trump chce 100% cla na filmy, které vznikly mimo USA. Označuje je za hrozbu národní bezpečnosti

Americký prezident Donald Trump oznámil na své platformě Truth Social plán zavést clo 100 % na všechny filmy, které vzniknou mimo Spojené státy.

Chce tím ochránit domácí filmový průmysl, který podle něj upadá kvůli zahraničním finančním pobídkám. Ty motivují americká studia přesouvat natáčení do ciziny, protože část nákladů dostanou zpět. Pobídky jsou široce rozšířené, používají se i v Česku.



U nás se natáčel například film Vyproštění 2 od Netflixu

Filmový průmysl v Americe podle Trumpa „umírá velmi rychlou smrtí“. Pobídky označil za za „koordinované úsilí jiných národů“, které podle něj ohrožuje národní bezpečnost. Tvrdí, že daňové úlevy v Kanadě, Austrálii nebo Británii podkopávají Hollywood a přispívají k šíření zahraniční propagandy.

Trumpův návrh vyvolal obavy v globálním filmovém průmyslu. Velké produkce se běžně natáčejí po celém světě, menší filmy vznikají mimo USA celé. Australské centrum na Gold Coast, kde vznikaly filmy jako Elvis nebo Aquaman, se obává dopadu na místní ekonomiku. Ohrožen je také indický Bollywood. Distributor, který by koupil indický film za milion dolarů, by musel zaplatit dalších milion jako clo. To by výrazně omezilo šance, že se indické filmy dostanou do amerických kin.



Český Grandhotel Pupp jste mohli vidět ve filmu Casino Royale

Zatím není jasné, jak by Trump chtěl clo uplatňovat v případě mezinárodních koprodukcí nebo obsahu streamovacích služeb. Ministerstvo obchodu už podle dostupných informací začalo připravovat příslušný proces.

Plán zapadá do širší obchodní strategie, kterou Trump razí už od svého prvního volebního období. Spočívá v zavádění cel a tarifů s cílem omezit dovoz a posílit domácí výrobu. Americký filmový průmysl přitom v posledních letech čelil útlumu – zpomalila ho pandemie Covidu, stávky herců a scénáristů i požáry v okolí Los Angeles. Podle společnosti ProdPro klesla filmová a televizní produkce v USA v loňském roce o 26 procent oproti roku 2021.