Drahokam: Adam Sandler v chaotickém víru špatných rozhodnutí [recenze filmu]

Bratři Safdieové pod křídly Netflixu přicházejí s intenzivní a dravou podívanou, která je iritující i podmanivá zároveň. Z chaosu tu přitom vzniká nevšední harmonie.

Plusy Intenzivní a pohlcující atmosféra, která je odrazem chaotického světa, v jehož vleku se hlavní postava ocitá. Minusy Montáž obrazů a zvuků, která dovede navodit pocit úzkosti i těm, kteří panickými záchvaty netrpí. 7 /10 Hodnocení

Po oscarových titulech Irčan, Manželská historie a Dva papežové přichází streamovací platforma Netflix s dalším výrazným titulem. Ten sice vznikl v nezávislé produkční a distribuční společnosti A24, ale Netflix zajišťuje jeho celosvětová distribuční práva.

Výraz stresového, chaotického světa

Snímek Drahokam natočila scénáristicko-režijní dvojice bratrů Safdieových (Dobrý časy), která se pro vyprávěný příběh inspirovala historkami jejich otce, který v Diamantové čtvrti na Manhattanu pracoval. Bratři Benny a Josh Safdieovi tady vyrostli a ruch zdejších ulic zprostředkovávají s realistickou věrností raných filmů Martina Scorseseho.

Atmosféra 47. ulice na Manhattanu se silným zastoupením židovské komunity v jejich příběhu, zasazenému do roku 2012, připomíná jeden velký chaos. Neřízený, do něhož nás bratrská dvojice uvrhá za pomocí vyprávěcího stylu, který je možno charakterizovat hned několika adjektivy. Zběsilý, nervní, uspěchaný.

Žádný dialog nebo scéna tu neprobíhá v klidu, ale v neustálém pohybu, který může být pro osoby, které trpí panickou atakou, až nepříjemný. Montáž obrazů a zvuků dovede navodit pocit úzkosti ale i těm, kteří žádnými panickými záchvaty netrpí. Je to totiž tvůrčí záměr. Vytvořit nesmírně intenzivní a pohlcující atmosféru, která je odrazem chaotického světa, v němž žije, nebo v jehož vleku se ocitá, hlavní postava.

Ta je nesmírně upovídaná, přičemž ne vše, co říká, dolehne k našemu sluchu. Protagonisté v tomto mikrosvětě nevedou klasické dialogy, při nichž by počkali na odpověď jejich partnera v hovoru, ale přes sebe se neustále a paralelně překrývající monology. Jeden druhého se snaží přervat, vzájemně se neposlouchají a dialogové scény tak svou živelnou kadencí opět zrcadlí nebo dokreslují stresovou situaci a tlak, pod nímž se hlavní hrdina ocitnul.

Zničující spirála špatných rozhodnutí

Jmenuje se Howard Ratner (Adam Sandler) a je to židovský majitel klenotnictví na Manhattanu. Jeho závislost na sportovním sázení ho dostala do obrovských dluhů, které se snaží umořit stylem vytloukání klínu klínem. Vždy když nějaké peníze vyhraje, tak je nepoužije na umoření dluhu, ale vsadí je na další zápas s nadějí, že se mu několikanásobně vrátí.

Podobně přistupuje i k cennému opálu z Etiopie, který získá a jenž chce výhodně prodat. Zájem o něj má Kevin Garnett, pověrčivá basketbalová hvězda, která tu hraje sebe sama. Howard ho chce vydražit na aukci, kombinuje různé možnosti, které mu ale nevychází tak, jak by si přál. A tlak věřitelů a jejich vymahačů dluhů na něho je čím dál silnější a nebezpečnější.

Do toho řeší rozvod s manželkou (Idina Menzel) a vztah s milenkou (Julia Fox). Všichni po něm něco chtějí, někam ho tlačí, něco očekávají a on zas očekává, jak mu dopadne jeho kšeft s drahokamem. Howard připomíná muže na pokraji nervového zhroucení, jemuž vzdoruje svou energičností a výřečností.

Jeho postava vám asi nebude sympatická, ale postupně s ní začnete soucítit. A to zásluhou Sandlerova výkonu, který tu po filmech Opilí láskou, Volání o pomoc nebo Meyerowitzovic historky (nový výběr) opět dokazuje, že se umí velmi dobře poprat i s dramatickými výzvami.

Howard v jeho podání je gambler, lhář a egoista, který k životu přistupuje jako ke hře. Když jedna nevyjde, je třeba přijít s další, která by pokryla ztráty té předchozí nebo poskytla prostředky pro ty další. Toto jeho uvažování, kdy vždy doufá, že příště už to vyjde, ho dostává do zničující spirály špatných rozhodnutí.

A my na něho přitom můžeme pohlížet jako na nemocného člověka, který není schopen vyhodnotit rizika operací, do nichž se pouští, nebo jako na někoho, komu přejeme, aby mu to vyšlo, protože by ho to mohlo vyvléci z dluhové spirály a dát mu šanci na jiný život. Uměl by ho ale se svou povahou naplnit jinak?

Orchestrace všech složek vyprávění

Howard je tak postavou, která vás bude iritovat, ale současně jí budete fandit. A podobně je tomu i s tímto filmem. Jeho uspěchaná atmosféra s překotnými dialogy vám ze začátku může vadit, ale postupně v tom chaosu, hluku a křiku začnete nacházet harmonii. Protože si uvědomíte, jak dobře režijní duo využívá všech složek vyprávění k orchestraci výsledného dojmu z něj.

Kamera Dariuse Khondjiho používá rámování záběrů, které je potavám velmi blízko a ukazuje tak v jejich tvářích zmatek a nejistotu, pod jejichž tlakem jednají. Střih je velmi rychlý a onen adrenalinový neklid zesiluje. Podobně tak hudba Daniela Lopatina, skladatele, známého pod uměleckým jménem Oneohtrix Point Never. Zahlcuje naše smysly, zezačátku rušivě, když přehlušuje dialogy, postupně ale v tom propojení náladotvorné elektronické hudby s ruchy a hluky velkoměsta nacházíme další z prostředků pro vyjádření Howardovy situace.

Frenetický rej, v němž se Howard ocitnul, prostupuje všemi složkami filmu, od kadence slov Adama Sandlera až po hudbu, v níž se ta slova ztrácí. Bratři Safdieové přicházejí s intenzivní a dravou podívanou, která je iritující i podmanivá zároveň. Vytváří tlak, který může být až nepříjemný, ale v tom těkavém chaosu se skrývá harmonie, sloužící k vyjádření toho, o čem film pojednává. A tím je situace člověka, který by rád vyklouzl ze spirály vlastních špatných rozhodnutí.

Drahokam