Druhá řada seriálu Wednesday bude temnější, Netflix ji ale rozdělí na dvě části. Tady je trailer

Fanoušci gotiky, černého humoru a všech podivností se mohou radovat. Netflix konečně vypustil první oficiální upoutávku na druhou řadu seriálu Wednesday – a vypadá to, že nás čeká ještě šílenější jízda.

Děj? Wednesday Addams se vrací do gotických chodeb Akademie Nevermore, kde na ni čekají noví nepřátelé i další trable. Ve druhé řadě se musí popasovat s rodinou, přáteli i starými protivníky. To ji zavede do dalšího roku plného temně zábavného a podivínského chaosu. S typickým ostrým důvtipem a kamenným výrazem se navíc ponoří do nového mrazivého nadpřirozeného tajemství.

Spolu s trailerem Netflix odhalil i oficiální plakát – Wednesday na něm sedí svázaná na židli. Motto nové řady? „Čekání bylo utrpení.“

Za seriálem stojí Tim Burton, který se opět postará minimálně i o režii prvního dílu druhé řady. Kromě návratu Jenny Ortegy a dalších známých tváří se dočkáme i hereckých posil – Steve Buscemi se objeví jako Barry Dort a Joanna Lumley jako Grandmama. Jak je u seriálů (a filmů) zvykem, tak pokračování vždy musí být divočejší, velkolepější a v tomto případě i temnější.

Trailer vypadá slibně, druhá řada seriálu Wednesday dorazí v létě 2025, a to rozdělená na dvě části. První vychází 6. srpna, druhá následuje 3. září.

Zdroj videa: Netflix