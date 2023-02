Druhá sezóna Clarkson's Farm je online. Jeremy Clarkson začíná chovat krávy, chystá restauraci a bojuje s jezevcem

IMDb 90 %, ČSFD 95 %, Rotten Tomatoes 98 %… To jsou uživatelská hodnocení reality show/seriálu/dokumentu Clarkson's Farm na filmových webech. Na Amazon Prime nyní čerstvě najdete jeho druhou sezónu, můžete si pustit všech osm nových, čtyřicetiminutových dílů. Jsou bez dabingu, mají ale české titulky.

Clarkson je skutečně Jeremy Clarkson, známý z Top Gearu a posléze ze seriálu Grand Tour, ve kterých se věnuje motoristickým tématům. Pořídil si čtyřsethektarovou farmu v anglickém hrabství Oxfordshire, snaží se na ní hospodařit a nechává se při tom natáčet.

Seriál je velmi vtipný, ale není to jediná vlastnost, kterou si vás udrží. Jestli nemáte za domem vlastní pole a zkušenost, je to zajímavý vhled do života zemědělců: co je potřeba dělat a řešit, co zaplatit, kolik to stojí, jaké jsou trable s počasím, technikou, byrokracií.

Clarkson's Farm je poučný, poutavý a možná i změní váš pohled na zemědělství a jeho produkty. Jeremy Clarkson se stále chová tak, jak ho máme rádi, je to nekorektní, nezelený petrolhead, ale z této role musí čím dál častěji vystupovat.

Seriál objevil několik dalších lokálních hvězd: mladého zemědělce Caleba, který Clarksonovi pomáhá s praktickými činnostmi, ekonoma Charlieho, nezapomenutelný je domorodec Gerald se zcela nesrozumitelnou angličtinou. Na Farmě vytupuje i Jeremyho partnerka Lisa Hogan. Všechny uvidíte v traileru.

Clarkson's Farm je dokument, kvůli kterému má smysl zaplatit si za Amazon Prime. Služba nabízí sedmidenní zkušební dobu a po ní velmi slušnou cenu 79 Kč za měsíc. Najdete na ní řadu dalších filmů a seriálů, které stojí za to: