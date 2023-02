Druhý Avatar splnil cíl a James Cameron natočil tři ze čtyř nejúspěšnějších filmů historie

Po víkendu má Avatar: The Way of Water na kontě kinotržby bezmála dvě a čtvrt miliardy dolarů. Snímek se tak posunul na třetí místo historických tabulek těsně před Titanic. Výš už jsou jen Avengers: Endgame (2,8 miliardy dolarů) a první Avatar (2,9 miliardy).

Oba Avatary i Titanic natočil James Cameron, zároveň to jsou tři jeho poslední filmy a takovou dvoumiliardovou šňůru už asi nikdo nepřekoná. Přisadit ale může i on sám, protože v následujících šesti letech chce natočit ještě tři další Avatary. Trojka už je v postprodukci, čtyřka se točí a pětka připravuje.

Produkující společnost Disney mu k dokončení pentalogie jistě dá zelenou. Ostatně před premiérou dvojky sám Cameron říkal, že potřebuje tržby alespoň dvě miliardy, aby byl film ziskový. To je podle expertů zbytečně pesimistický odhad. Spíš ukazuje hranici, při které bude pro studio finančně zajímavé (tj. bez risku) v tak nákladných projektech nadále pokračovat.

Během dvou měsíců od premiéru filmu se v kinech vystřídaly i ony dva další Cameronovy hity. První Avatar se vrátil, aby lidem připomněl 13 let staré události. Díky případným budoucím obnoveným premiérám by se z něj mohl stát první film s tržbami ve výši tří miliard dolarů. Na 25. výroční od premiéry se na plátna vrátil i Titanic v upravené verzi s 3D a HFR (48 snímků za sekundu místo běžných 24).

Druhému Avataru se mimochodem daří i v Česku. Jak sleduje Kinomaniak, s 279 miliony korun jde o nejúspěšnější porevoluční film, čemuž ale napomáhají i dražší lístky a neozhledněná inflace. Co do návštěnosti je až šestý za Tankovým praporem, Bohemian Rhapsody, Ženách v běhu, Černými barony a prvním Avatarem.