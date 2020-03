Duch ve stroji: SAC_2045 – Netflix chce novým seriálem navázat na legendární film [trailer]

V roce 1995 natočil podle komiksu režisér Mamoru Ošii dnes už legendární animovaný film Ghost in the Shell (Duch ve stroji). Kyperpunk se poprvé dostal do širšího povědomí diváků a film inspiroval řadu dalších tvůrců. Mimo jiné sestry Wachowské (tenkrát ještě bratři Wachowští) u Matrixu.

Film se odehrává v roce 2029 a hlavní hrdinkou je dívka – policistka. Ta velí speciální jednotce Sekce 9, která bojuje s kybernetickou kriminalitou. Má k tomu nejlepší předpoklady – ve skutečnosti je to kyborg s lidským mozkem. Pokud původní Ghost in the Shell jste neviděli, vřele doporučuji doplnit vzdělání.

Původní Ghost in the Shell se dočkal pokračování jak filmového, tak seriálového, kvalita byla kolísavá. V roce 2017 se pak fanouškové dočkali i verze hrané, se Scarlett Johansson v hlavní roli. Film bohužel nedokázal přenést původního ducha filmu, potýkal se s řadou chyb, zejména s tím, že se snažil vyjít vstříc masám, a tak učinit téma přehlednější a pochopitelnější pro běžného diváka.

Ghost in the Shell: recenze filmu Adaptace kyberpunkové klasiky se Scarlett Johansson v hlavní roli, v níž v narážce na název filmu vítězí přitažlivá vizuální ulita či skořápka nad filozofickým duchem předlohy.

Nyní se o oprášení legendy snaží Netflix. Koncem dubna nabídne animovaný seriál Duch ve stroji: SAC_2045, který bude mít celkem 24 dílů s délkou dvacet pět minut. Jak je z názvu zjevné, seriál se má odehrávat v roce 2045, kdy po zhroucení globálního kapitalismu začne japonská elitní Sekce 9 provádět utajené kybernetické mise. Seriál budou mít v rukách opět Japonci, tentokrát režiséři Šindži Aramaki, Kendži Kamijama, z nichž ten druhý režíroval několik animovaných pokračování původního filmu Ghost in the Shell.

Seriál Duch ve stroji: SAC_2045 má premiéru na Netflixu 23.4.2020, jako vždy bude ke shlédnutí hned kompletní.