Dva miliony Čechů si platí Netflix, HBO Go, nebo jinou streamovací službu

Během pandemie vzrostl počet lidí, kteří využívají streamovací on-line (VOD) služby nejen celosvětově, ale také v ČR. V současnosti si alespoň jednu ze streamovacích služeb předplácí 28 % českých televizních diváků. Výsledky zveřejnila společnosti Atmedia.

Podle výzkumu celých 28 % diváků ve věku 15–69 sleduje vedle běžných pořadů z nabídky TV stanic také filmy, seriály, či dokumenty, které nabízí některá ze streamovacích služeb. Alespoň jednu z nich tak u nás využívají téměř 2 miliony lidí, přitom část diváků se předplácí služeb hned několik – v průměru je to 1,44 služby.

Nejoblíbenější jsou Netflix a HBO Go. Konkrétně Netflix si předplácí 3 ze 4 českých televizních diváků, kteří sledují streamovací služby, tedy celých 74 %. V případě HBO Go je to 34 %. Na dalších místech se umístily iPrima, Voyo a Apple TV+. Příští rok ale jistě další vývoj ovlivní příchod streamovacích služeb Disney+ a HBO Max.

V porovnání s jinými zeměmi není u nás diváků VOD služeb zas tak moc. „Například ve Velké Británii nebo ve státech severní Evropy platí za VOD služby až 80 % domácností, přičemž neváhají platit i za 2 nebo 3 VOD služby najednou,“ upřesňuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia. Zásadní rozdíl proti Anglii je však nejen v pozdějším spuštění on-line služeb u nás, ale také ve zvyku českého diváka na český dabing. A ten zejména u Neflixu přicházel postupně a ani nyní není samozřejmostí.

Proč lidé platit za služby VOD platí?

Čeští televizní diváci oceňují především bohatou nabídku pořadů (17,6 %), možnost vybrat si pořad podle aktuální nálady (17,5 %) a také možnost sledovat pořady kdykoliv a kdekoliv (17,0 %). K dalším důvodům, proč si Češi předplácí streamovací služby, patří možnost sledovat pořady bez reklam (16,9 %). Někteří pak chtějí sledovat pořady, jež nejsou v nabídce televizních stanic (15,1 %), případně chtějí své oblíbené pořady sledovat na různých zařízeních (14,3 %). Více než desetina diváků vyhledává zahraniční obsah, který chce sledovat v originálním znění.

A proč nejsou lidí ochotni za VOD služby platit?

Nejčastěji udávaným důvodem, proč si Netflix či HBO Go neplatit, je názor, že nabídka pořadů na TV stanicích je dostatečná (42,8 %). Důležitou roli samozřejmě hraje cena. Více než třetina diváků nechce za video obsah platit (35,9 %), případně, že je měsíční poplatek příliš vysoký (18,4 %). Zbytek nemá dle svých slov jednoduše čas (21,3 %).

I přes tyto výhrady má 2,5 % českých televizních diváků, kteří zatím VOD služby nesledují, v plánu začít je využívat. Dalších 16,9 % ještě není rozhodnuto. Celkově by za videa na vyžádání byli ochotni platit v průměru 148 Kč měsíčně. V zahraničí pak v poslední době se rozšiřuje varianta nižších měsíčních plateb, doplněných omezeným množstvím reklam.

Výzkum realizovala společnost Atmedia na základě dotazníkového šetření, kterého se účastnilo celkem 6 134 respondentů (internetová populace ve věku 15–69 let) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve třech vlnách od jara loňského roku do jara letošního roku. Sběr dat realizovala výzkumná agentura Nielsen Admosphere.

Zdroj: TS, Atmedia Czech s.r.o.